Schutz vor Ansteckungen

Das musst du über die Maske wissen

Das Tragen von Masken ist ab Montag im öffentlichen Verkehr Pflicht. Wie man mit dem Accessoire richtig umgeht, erfährst du hier:

Warum muss ich ab Montag im ÖV eine Maske tragen?

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus lagen in der ersten Juliwoche im dreistelligen Bereich. «Mit der Maskenpflicht schützen wir uns selber und unsere Mitmenschen», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Es handle sich um eine Präventionsmassnahme. Sie verwies auch auf den zunehmenden Reiseverkehr.

Kann ich auf die Maske verzichten, wenn der Zug oder Bus halb leer ist?

Welche Masken sollen verwendet werden?

Wie trage ich die Maske richtig?

Wie oft kann ich die Maske tragen?

Wo kann ich meine Textilmaske verstauen, wenn ich sie wieder brauchen möchte?

Textilmasken sollten in einer Papiertüte oder einem Umschlag aufbewahrt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht mit der Aussenseite und die Maske nicht mit den Kleidern oder anderen Gegenständen (Handy usw.) in Berührung kommt.

Bekommen ÖV-Passagiere eine Busse, wenn sie keine Maske tragen?

Gilt die Maskenpflicht auch für Kinder?

Wo bekomme ich eine Maske?

Erhältlich sind Masken in Grossverteilern, Drogerien, Apotheken oder am Kiosk. Eine Packung mit 50 Stück kostet bei Coop und Migros 34.90 Franken.

Wie entsorge ich die Maske?

Beim Abziehen der Maske nur die Schlaufen hinter den Ohren anfassen und die Maske von Mund und Nase entfernen. Schliesslich könnten sich auf der Vorderseite Erreger angesammelt haben. Die getragene Maske gehört direkt in den Abfall – am besten in einen geschlossenen Eimer. Wie auch vor dem Anziehen der Maske gilt: Hände waschen oder desinfizieren.