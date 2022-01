Streamingstarts Januar 2022 - Das musst du über die neue Serie von Horror-Regisseur James Wan wissen

«Archive 81»

Horror-Profi am Werk

Obwohl es über 25 Jahre her ist, ist Dan überzeugt, dass er Melodys Ende noch ändern kann – auf zwei Zeitebenen switchen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart und zurück.

«Fantasy Island»

Vor rund vierzig Jahren empfing Mr. Roarke (Ricardo Montalban) in der ABC-Serie «Fantasy Island» Gästinnen und Gäste.

Im paradiesischen Ferienresort wurden ihre tiefsten Wünsche auf einer magischen Insel wahr. Oder besser: Oft erhielten sie nicht das, was sie sich wünschten, sondern das, was sie wirklich brauchten.

Roselyn Sanchez als Nachfolgerin

Im Reboot verkörpert Roselyn Sanchez die Grossnichte von Mr. Roarke: Elena lässt ihr Leben in New York zurück, um seine Nachfolgerin zu werden. «Meine Idee ist, dass das Publikum Elena schlussendlich umarmen will», sagt Sanchez über ihre Rolle zu «TV Insider».



Die Serie wurde in Puerto Rico gedreht, wo Sanchez aufgewachsen ist. Dass der Reboot sich in Sachen Repräsentation verbessert, war dem Team wichtig: «Ricardo Montalban war Latino, aber es wurde nie erwähnt, woher Roarke kommt», sagt Sanchez gegenüber «TV Line». «Seine Figur war sehr geheimnisvoll. Dieses Mal eröffne ich die Show auf Spanisch, diese Frau ist also eine stolze Latina.»