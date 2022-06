Kosten, Nutzen, Verfügbarkeit: Das musst du über die vierte Impfung fürs Reisen wissen

1 / 9 Im Moment haben die meisten Länder ihre Corona-Einreisebestimmungen gelockert oder ganz fallen gelassen. 20min/Community Schon bald könnten aber wieder Restriktionen kommen. In einigen Ländern wird ausserdem vorausgesetzt, dass die letzte Impfung nicht länger als einige Monate her ist. 20min/Community Wer also im Sommer oder Herbst in die Ferien will, muss damit rechnen, sich ein viertes Mal impfen lassen zu müssen. 20min/Marvin Ancian

Am Freitag hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass der Bund die Kosten für die vierte Impfung, die allenfalls im Sommer oder Herbst für Ferien- und Geschäftsreisen gemacht werden muss, nicht übernimmt. Wer also in ein Land reist, in dem diese Impfung vorausgesetzt wird, muss selbst für die Kosten aufkommen. Die wichtigsten Antworten.

Wo braucht es die vierte Impfung überhaupt?

Der Bundesrat schreibt, dass es «in Einzelfällen» notwendig sein könnte, eine weitere Auffrischimpfung zu erhalten. Grundsätzlich kommt es darauf an, wie lange die letzte Impfung her ist. In Italien beispielsweise darf die dritte Impfung nicht länger als neun Monate her sein. Viele andere Staaten haben die Corona-Einreisebestimmungen weitgehend gelockert. Aber: In einigen Staaten steigen die Corona-Fallzahlen bereits wieder stark an. Experten rechnen damit, dass spätestens im Herbst wieder Massnahmen nötig werden könnten, von denen dann auch das Reisen betroffen wäre. Vor dem Buchen lohnt es sich also, die Einreisebestimmungen des Ziellandes anzuschauen. Auf der Covid-App des Bundes sind einige Länder und die jeweiligen Einreisebestimmungen aufgelistet.

Was kostet die vierte Impfung?

Das ist noch nicht klar. Die Corona-Impfstoffe kosten gemäss statista.de aber je nach Vertrag und Impfstoffhersteller zwischen 20 und 35 Franken pro Dosis. Dazu kommen die Kosten, die für die Arztpraxen, Apotheken oder im Impfzentrum anfallen. Den Preis bestimmen die Kantone und Impfstellen. «Der Bund kann keine verbindlichen Preisvorgaben machen», heisst es vom BAG.

Wo erhalte ich die vierte Impfung?

Auch das ist noch nicht klar und wird von den Kantonen in den kommenden Wochen kommuniziert: «Das Datum und die Impfstellen, wo die medizinisch nicht indizierte Reiseimpfung gegen Bezahlung erhältlich sein wird, sind je nach Kanton individuell», sagt BAG-Sprecher Simon Ming.

Wo kann ich mich anmelden?

Auch das wird unterschiedlich sein. Über das schweizweite Portal VacMe wird die Impfung nicht buchbar sein. Im Kanton Bern etwa muss der Impftermin direkt bei den Apotheken und weiteren Impforten vereinbart werden.

Ist die vierte Impfung schon für alle zugelassen?

Nein. Für Nicht-Risiko-Personen erfolgt die Impfung off-label, also ohne Empfehlung des BAG oder der eidgenössischen Kommission für Impffragen. Für schwer immundefiziente Personen ist die zweite Booster-Impfung empfohlen und somit nach wie vor kostenlos. Kostenlos bleiben zudem die ersten drei Impfdosen.