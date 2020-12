1 / 4 Am Samstag hat Swissmedic den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen. imago images/Martin Wagner «Wir starten in den nächsten Tagen mit dem Impfen», sagt Alain Berset in einer Videonachricht. imago images/MediaPunch Um die Impfung zu verabreichen, werden in diversen Kantonen Impfzentren errichtet. imago images/Chris Emil Janßen

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat dem Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech die Zulassung erteilt. Damit ist die Schweiz das erste Land auf dem europäischen Festland, das die Impfung zulässt. Am Nachmittag informiert das Bundesamt für Gesundheit an einer Medienkonferenz über das weitere Vorgehen. Vieles ist bereits bekannt: ein Überblick.

Kann das Impfen jetzt beginnen?

Nein. Bevor mit dem Impfen gestartet werden kann, muss die Eidgenössische Impfkommission (Ekif) die Impfung zuerst empfehlen. «Wir haben alles vorbereitet und werden sehr schnell sein, sobald die Zulassung erteilt ist», sagt Ekif-Präsident Christoph Berger dem «Tages-Anzeiger».

Wann werden die Impfdosen überhaupt geliefert?

Laut dem BAG werden die ersten Impfdosen für die Schweiz ab Januar erwartet. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich gestaffelt. Die Schweiz hat mit Pfizer/Biontech einen Vertrag über 3 Millionen Impfdosen abgeschlossen.

Wann kann mit dem Impfen begonnen werden?

«Wir starten in den nächsten Tagen mit dem Impfen», sagt Alain Berset in einer Videonachricht. Einige Kantone haben bereits erste Termine für den Impf-Start bekanntgegeben. So will der Kanton Waadt ab dem 11. Januar mit den Impfungen beginnen. In Lausanne soll das erste Impfzentrum ab dem 18. Januar im Universitätsspital Lausanne (CHUV) einsatzbereit sein. Im Kanton Zug soll in der ersten Januarhälfte mit Impfen gestartet werden.

Wo wird man sich impfen lassen können?

Vorerst werden dafür wie in der Waadt und Zug vorwiegend Impfzentren errichtet. Zudem planen diverse Kantone den Einsatz von mobilen Impfteams, etwa für den Einsatz in Altersheimen. Laut BAG kommt aber auch das Impfen in Spitälern, Apotheken und Arztpraxen in Frage.

Wer wird zuerst geimpft?

Das hat die Kommission für Impffragen zusammen mit dem BAG bereits entschieden. Zuerst erhalten besonders gefährdete Personen (ohne Schwangere) die Impfung. Dann ist das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und das Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen an der Reihe. An dritter Stelle sollen Haushaltsmitglieder von besonders gefährdeten Personen geimpft werden. Darauf folgen Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko (etwa Bewohner von Behindertenheimen) und das Personal. Erst zuletzt sollen sich alle anderen Erwachsenen Impfen lassen können.

Wird die Impfung obligatorisch sein?

Nein. Laut dem BAG ist keine Impfpflicht vorgesehen: «Jede und jeder soll selber entscheiden können, ob sie oder er sich impfen lassen will.»

Was wird die Impfung kosten?

Die Corona-Impfung ist für die Bevölkerung laut BAG gratis. Die Kosten für die Impfstoffe, die Impfung und das notwendige Material werden von Bund, Kantonen und der Krankenkasse getragen.

Ist die Impfung sicher?

Ja, sagt Swissmedic. Die minutiöse Prüfung der verfügbaren Daten zeige, dass der Impfstoff von Pfizer/Biontech sicher sei. Die häufigsten in den Zulassungsstudien dokumentierten Nebenwirkungen der Impfung seien vergleichbar mit jenen nach einer Grippeimpfung.

Wie viele Impfungen brauche ich?

Für einen optimalen Impfschutz müssen laut Swissmedic zwei Injektionen im Abstand von mindestens 21 Tagen verabreicht werden.

Wie gut und wie lang schützt die Impfung vor Corona?