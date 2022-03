Elektromobilität – Das musst du übers Laden von E-Autos wissen – Teil 1

Am meisten werden E-Autos in der Schweiz mit elf Kilowatt zuhause oder bei der Arbeit geladen.

Beabsichtigt sind Ladestationen, die eine Batterie in fünf Minuten zu 80 Prozent füllen.

Elektroautos boomen: Bei 8,23 Prozent der neu zugelassenen Wagen im Jahr 2020 in der Schweiz handelte es sich um reine Elektroautos. Laut TCS lag der Anteil im dritten Quartal 2021 bereits bei 11,31 Prozent.

#1 – Welche Arten von Ladestationen gibt es?

Man unterscheidet zwischen langsameren Wechselstrom-Stationen (AC) und schnelleren Gleichstrom-Stationen (DC). Die meisten E-Autos lassen sich an beiden Stationen laden.

#2 – Wo stehen welche Ladestationen?

Überall, wo du Zeit zum Laden hast, werden AC-Ladestationen genutzt: zuhause, beim Arbeitgeber oder im Einkaufszentrum. Die schnellen DC-Ladestationen findest du vor allem an Autobahnen oder in direkter Nähe.

#3 – Wie schnell kannst du dein Auto laden?

AC-Ladestationen laden heute durchschnittlich mit elf Kilowatt – was etwa 50 Kilometern Reichweite pro Lade-Stunde entspricht. Schnellladestationen liefern 50 bis 350 Kilowatt. Bei den schnellsten ist die Batterie in 15 Minuten bis zu 80 Prozent gefüllt. Ziel der Autoindustrie sind Ladestationen im Megawattbereich, die eine Batterie in fünf Minuten zu 80 Prozent laden.