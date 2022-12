Achtelfinal Weltmeisterschaft: Fakten zu Schweiz – Portugal

Auch dank dieses herrlichen Tores steht die Nati im Achtelfinal. SRF

Darum gehts Zum dritten Mal trifft die Nati in diesem Jahr auf Portugal.

Die Nati versucht erstmals, an einer WM-Endrunde drei Siege einzufahren.

Cristiano Ronaldo hat bisher noch nie in der K. o.-Phase einer WM getroffen.

Nicht schon wieder Portugal – das haben wohl so einige Fans gedacht, als sie sahen, auf wen die Schweiz im WM-Achtelfinal trifft. Und sie haben nicht unrecht. Es ist schliesslich bereits der dritte Vergleich der beiden Nationen in diesem Jahr.

In der Nations League hatten sich die Teams gegenübergestanden, Portugal gewann das Heimspiel in Lissabon deutlich 4:0. Die Nati konnte sich eine Woche später revanchieren, Stürmer Haris Seferovics früher Treffer sicherte der Schweiz in Genf den 1:0-Sieg. Und nun also an der WM das erneute Duell. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengetragen.

Nati strebt neuen Rekord an

Die Schweiz hat mit dem 1:0 gegen Kamerun und dem 3:2 gegen Serbien bereits zwei Spiele in der Gruppenphase gewonnen und will zum ersten Mal in ihrer Geschichte drei Spiele bei einem WM-Turnier gewinnen.

Akanji in illustrer Gesellschaft

Manuel Akanji hat den Ball an dieser WM bisher 888 Meter geführt. Nur drei Spieler legten mit dem Ball in der Gruppenphase mehr Meter zurück als der Schweizer – diese drei Spieler sind allesamt seine Teamkollegen bei Manchester City: John Stones (1080), Nathan Aké (1001) und Rodri (992).

Verteidiger Manuel Akanji führt den Ball am häufigsten an. Getty Images

Ein unbedeutender Nati-Sieg an der Heim-EM

Portugal und die Schweiz haben sich im 21. Jahrhundert sechs Mal in einem Pflichtspiel gegenübergestanden, wobei beide Teams jeweils drei Spiele gewonnen haben. Das einzige Aufeinandertreffen bei einem grossen Turnier (WM und EM) fand im Rahmen dieser Begegnungen statt, wobei die Schweiz bei der Heim-WM 2008 2:0 gewann. Dazu muss aber erwähnt werden, dass das das letzte Gruppenspiel war, die Schweiz war bereits ausgeschieden, Portugal war schon weiter.

Shaqiri auf Rekordjagd

Xherdan Shaqiri ist mit seinem Tor gegen Serbien der erste Spieler, der bei drei WM-Turnieren für die Schweiz getroffen hat (2014, 2018 und 2022). Sollte Shaqiri in diesem Spiel treffen, würde er mit Josef Hügi (6) als bester Schweizer WM-Torschütze gleichziehen (derzeit fünf Tore).

Shaqiri trifft zum 1:0 gegen Serbien. SRF

Bisher hat Ronaldo nie getroffen

Alle seine acht WM-Tore erzielte Ronaldo in der Gruppenphase. Das sind die meisten Tore, die ein Spieler in der Gruppenphase einer Endrunde erzielte, ohne jemals in der K.o.-Runde getroffen zu haben. Ronaldo hat in seinen sechs WM-Auftritten für Portugal in der K.o.- Runde noch kein Tor erzielt, obwohl er 514 Minuten gespielt und insgesamt 25 Schüsse abgegeben hat.

Zuletzt scheiterte Portugal früh

Portugal will nach 1966 und 2006 zum dritten Mal den Viertelfinal einer Weltmeisterschaft erreichen. Allerdings konnte Portugal keines seiner letzten fünf K.o.-Spiele bei einer WM gewinnen und verlor jedes der letzten vier Spiele, darunter auch in den Achtelfinalspielen 2010 (0:1 gegen Spanien) und 2018 (1:2 gegen Uruguay).

Portugal startet fast immer stark

Portugal hat in acht der letzten neun WM-Spiele den Torreigen eröffnet. Im letzten Spiel gegen Südkorea verloren die Portugiesen jedoch erstmals an einer WM, nachdem sie das erste Tor erzielten (19 Spiele: 15S 3U 1N).

Das 1:0 Portugals gegen Südkorea. SRF

Zu Null gegen Portugal ist schwierig

Die letzte Mannschaft, die bei einer WM gegen Portugal eine weisse Weste behielt, war Deutschland 2014 (4:0). Seitdem hat Portugal in jedem seiner letzten neun Spiele im Wettbewerb mindestens ein Mal getroffen (16 Tore). Cristiano Ronaldo (6) und Bruno Fernandes (2) haben genau die Hälfte der 16 Tore in diesem Zeitraum erzielt.

Fernandes steht im Mittelpunkt

Bruno Fernandes war bei zwei Einsätzen für Portugal bei dieser WM an vier Toren direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen). Das war zusammen mit Kylian Mbappé und Álvaro Morata der höchste Wert aller Spieler in der Gruppenphase.

