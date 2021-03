Am Freitag startet «The Falcon and the Winter Soldier» auf Disney+. Die Marvel-Cinematic-Universe-Geschichte der beiden Titelsuperhelden ist vertrackt – wir entwirren sie für dich.

«The Falcon and the Winter Soldier» : Das musst du wissen, bevor du die neue Marvel-Serie streamst

Der finale Trailer zu «The Falcon and the Winter Soldier». Marvel Studios/Walt Disney

Darum gehts Wir machens kurz, weil unten wirds lang: In diesem Artikel liest du alles Wichtige nach, was Falcon und der Winter Soldier bislang im Marvel Cinematic Universe erlebt haben.

So bist du hoffentlich optimal auf den Start der neuen Disney+-Serie «The Falcon and the Winter Soldier» am Freitag vorbereitet.

Oder auch nicht, wir sind halt auch keine Wahrsagerinnen und Hellseher.

Aber, jo, äh, fingers crossed?

Nach dem Finale von «WandaVision» vor zwei Wochen startet am Freitag mit «The Falcon and the Winter Soldier» die zweite Marvel-Studios-Serie auf Disney+ (die dritte, «Loki», ist für den 11. Juni angedacht und du merkst: Die Meetings für die Namensfindung der Serien dürften eine eher kurze Sache gewesen sein).

Die Story der beiden Titelsuperhelden ist weit tiefer im zusammenhängenden Marvel Cinematic Universe verwurzelt als die von Wanda und Vision, weshalb es fürs Verständnis nicht schaden kann, sie «kurz» zu recappen, bevor du dich in die erste der sechs Episoden stürzt.

Hier ist die MCU-History des Winter Soldier und von Falcon in fünf Akten:

«Captain America: The First Avenger» oder: Die BFFs werden getrennt!

Marvel Studios/Walt Disney

Die BFFs James «Bucky» Barnes (Sebastian Stan) und Steve Rogers (Chris Evans) wollen 1943 ins US-Militär, um Nazi-Deutschland die Stirn zu bieten. Weil Steve damals noch arg lauchig unterwegs war, wird er abgewiesen und nimmt später an einem Supersoldaten-Experiment teil, das Pamela Reif vor Neid erblassen und Steve zum aufgepumpten Captain America werden lässt.

In der Folge kicken Bucky und Steve massenhaft Nazi-Ärsche, speziell diejenigen, die Mitglied in der Splittergruppe Hydra sind. Die Freude währt aber nicht lange: 1945 stürzt Bucky bei einem Einsatz in den Tod und Cap in den Ozean, wo er knapp 70 Jahre im arktischen Eis eingefroren und 2011 um keinen Tag gealtert von Nick Fury (Samuel L. Jackson) von der Geheimdienst-Organisation S.H.I.E.L.D. aufgetaut wird. Das Übliche eben.

«Captain America: The Winter Soldier» oder: Die BFFs treffen sich wieder, aber mögen sich nicht!

Marvel Studios/Walt Disney

2014 hat Hydra (yeah, die sind immer noch aktiv – schön, wenn Firmen lange bestehen, gell?) S.H.I.E.L.D. unterwandert und lässt Fury vom mysteriösen Assassinen Winter Soldier ermorden. Cap vertraut S.H.I.E.L.D.-Chef Alexander Pierce (Robert Redford) daraufhin so sehr wie Coronamassnahmen-Skeptiker wissenschaftlichen Fakten und wird von diesem des Verrats bezichtigt.

Captain America tut sich daraufhin mit Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) aka Black Widow und Sam Wilson (Anthony Mackie) zusammen, den er bei einer Veteranen-Selbsthilfegruppe kennengelernt hat und mit einem beflügelten Jetpack ausstattet, dessen Modellbezeichnung EXO-7 Falcon lautet und jetzt weisst du wieder, woher Sam seinen Superheldennamen hat.

Cap identifiziert Pierce als Hydra-Maulwurf (ja, äh, «Überraschung») und den Winter Soldier als ebenfalls um keinen Tag gealterten Bucky (okay, Überraschung!), während dieser sich scheinbar null an ihn erinnert – irgendwie fair nach mehr als 70 Jahren Ghosting, oder? Und wenn wir schon bei Überraschungen sind: Fury hat seinen Tod nur vorgetäuscht! Wäre ja sonst langweilig geworden.

Während ihres Endkampfes löst Cap Flashbacks bei Bucky aus, was diesen davon abhält, den Avenger auszuknipsen. Bucky rettet den Captain sogar, als drei riesige Helicarrier symbolisch für einen wichtigen Teil der Hydra-Organisation abstürzen und taucht danach unter.

«Captain America: Civil War» oder: Die BFFs vertragen sich wieder!

Marvel Studios/Walt Disney

Wir haben 2016 und die Avengers, denen Sam «Falcon» Wilson nun offiziell angehört, haben mittlerweile mehrmals die Welt gerettet – und dabei ganze Städte in Schutt und Asche gelegt, passiert halt, hüstel.

Zuletzt ist ihnen dieses Malheur mit der Hauptstadt des fiktiven osteuropäischen Landes Sokovia passiert, weshalb die Vereinten Nationen beschliessen, die Superhelden gesetzlich anzuleinen. Tony Stark (Robert Downey Jr.) und die eine Hälfte der Avengers finden das richtig, Captain America und der anderen Hälfte geht das gegen den Strich.

Als die sogenannten Sokovia Accords in Wien unterzeichnet werden sollten, wird die UN-Konferenz Ziel eines Anschlags – gemäss Überwachungsaufnahmen ausgeübt von Winter Soldier Bucky. Cap und Sam jagen Bucky bis nach Rumänien, wo alle festgenommen werden. Und genau darauf hat «Civil War»-Stinkstiefel Helmut Zemo (Daniel Brühl) gewartet.

Nach ihrem bislang einzigen MCU-Auftritt in «Civil War» ist Emily VanCamp in der Serie erneut als Peggy Carters Nichte Sharon zu sehen. Marvel Studios/Walt Disney

Er weiss, dass Bucky 1945 von Hydra geschnappt, gehirngewaschen und zum Killer abgerichtet wurde, der mit bestimmten Codewörtern kontrolliert werden kann. Wann immer Bucky nicht gerade jemanden umlegen sollte, wurde er eingefroren, weshalb er rund 70 Jahre später noch so faltenfrei meuchelt. Als Psychologe getarnt «aktiviert» Zemo den inhaftierten Winter Soldier mittels besagter Codewörter, dieser bricht aus und Cap und Sam stoppen ihn, woraufhin dieser ihnen eröffnet, dass Zemo der wahre Wien-Bomber ist.

Captain America, Falcon und Bucky jetten zum Bunker in Sibirien, wo Letzterer zum Winter Soldier verkorkst wurde und sich ein ganzer Haufen weiterer eingefrorener Supersoldaten befindet, die Zemo scheinbar reaktivieren will. Iron Man Tony folgt und hilft ihnen und ist bereit, ihre ideologischen Avengers-Differenzen beizulegen – bis er erfährt, dass Brainwash-Bucky seine Eltern 1991 auftragsermordet hat.

Tony sieht rot wie sein Iron-Man-Suit, reisst Buckys Metallarm ab und wird danach von Cap ausser Gefecht gesetzt – die Avengers sind endgültig zerrüttet. Und genau das war Zemos Ziel, da er – Plot-Twist! – von Anfang an nur auf Rache an den Avengers aus war, weil er sie für den Tod seiner Familie beim Sokovia-«Zwischenfall» verantwortlich macht.

Da er eine tickende Bombe wie The Donald vor seinem Twitter-Ban ist, lässt sich Bucky im fiktiven Königreich Wakanda (dort kommt das ebenfalls fiktive Metall Vibranium her, das für Caps unzerstörbaren Schild verwendet wurde) abermals einfrieren, bis ein Weg gefunden wird, wie sein Gehirn, äh, entwaschen (verdreckt?) werden kann.

«Avengers: Infinity War» oder: Die BFFs werden schon wieder getrennt!

Marvel Studios/Walt Disney

Good News: Die Superwissenschaftlerinnen von Wakanda haben Bucky sowohl psychisch (Hirn wieder ganz!) als auch physisch (Metallarm wieder ganz!) instandgesetzt. Bad News: Mit allen sechs Infinity Stones auf seinem Metzgerhandschuh schnippt Ober-Pain-in-the-Ass Thanos (Josh Brolin) die Hälfte der Lebewesen des Universums ins Nirwana – darunter Sam und Bucky. Sadness.

«Avengers: Endgame» oder: Cap entscheidet sich gegen seinen BFF – und für die Liebe!

Marvel Studios/Walt Disney

In einer Art «Ocean’s 11», einfach mit dem Raum-Zeit-Kontinuum statt einem Casino als Tatort, reisen die verbleibenden Avengers zurück in der Zeit und klauen die Infinity Stones zusammen, bevor Thanos sie jeweils in seine riesigen Pranken bekommt. Mit ihrem eigenen Infinity Gauntlet schnippen sie 2023 alle weggeschnippten Lebewesen zurück in die Realität und gleichzeitig Thanos samt Armee raus. Easy.

Captain America bringt die Infinity Stones daraufhin zurück in die Zeiten, aus denen die Avengers sie vorher geholt haben (warum auch immer, es sind dadurch eh schon zig Paralleldimensionen entstanden, mit denen sich Doctor Strange [Benedict Cumberbatch] 2022 in seinem zweiten Film «In the Multiverse of Madness» rumschlagen darf) und bleibt dann im Jahr 1948, um doch noch mit seinem «The First Avenger»-Gspusi Peggy Carter (Hayley Atwell) alt zu werden.

2023, am Schluss von «Endgame», ist Steve Rogers folglich ein alter Mann und bereit, seinen Schild und damit seinen Titel weiterzugeben – und zwar an Sam Wilson. Du darfst also davon ausgehen, dass aus Falcon irgendwann der neue Captain America wird.

«The Falcon and the Winter Soldier» oder: Werden sie die neuen BFFs?

Marvel Studios/Walt Disney

Worum sich die sechs Episoden der neuen Serie genau drehen, hat Marvel nie konkret verraten. Aber sehr wahrscheinlich muss sich Falcon mit seinem Captain-America-Erbe und der Winter Soldier mit seinen 70 Jahren als willenloser Killer auseinandersetzen. Und dabei werden sie hoffentlich zum besten MCU-Buddy-Comedy-Duo seit Thor (Chris Hemsworth) und Hulk (Mark Ruffalo) im grossartigen «Thor: Ragnarok».

Und: Helmut Zemo ist back und offenbar – auch: verständlich – hässig, weil er am Ende von «Civil War» nicht als Sieger vom Platz ging.

Neue Episoden von «The Falcon and the Winter Soldier» droppen freitags um 9 Uhr auf Disney+.