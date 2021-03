Am besten entfernt man sie so schnell als möglich. Vorbehandeln ist nicht nötig. Nagellackentferner zum Beispiel tötet zwar die Zecke, doch sie kann weiterhin Krankheiten übertragen.

Wann und wo treffe ich auf Zecken?

Gewöhnlich halten Zecken von November bis Ende Februar Winterruhe. Doch schon bei Temperaturen ab etwa acht Grad Celsius werden die kleinen Blutsauger agil . Sie lauern in Büschen, Hecken, Wiesen, aber auch im Unterholz von Mischwäldern, nicht weit vom Boden entfernt. Von dort aus gelangen sie zu vorbeilaufenden Tieren oder Menschen und beissen sich an weichen Hautpartien wie Kniekehlen, unter den Armen und am Haaransatz fest. Mit Hilfe ihres mit Widerhaken versehenen stachelartigen Mundwerkzeugs bohren sie sich in die Haut, um Blut zu saugen.

Welche Krankheiten können Zecken übertragen?

Ich wurde gebissen – was tun?

Die Zecke ist raus, wie weiter?

Die Zecke ist immer noch voller Blut, das weiterhin Krankheiten übertragen kann. Also so entsorgen, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten kann. Darum am besten in Haushaltspapier einwickeln, erschlagen und in den Haushaltskehricht werfen. Wer es etwas theatralischer mag, kann die Zecke auch in Alkohol ertränken oder sie verbrennen.