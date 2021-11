2G-Regel – Das musst du wissen, wenn du über die Grenze nach Baden-Württemberg willst

Wenn du als Schweizerin oder als Schweizer mal kurz über die Grenze zum Einkaufen nach Konstanz oder Lörrach möchtest, wird sich einiges ändern. Denn in Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch die sogenannte Alarmstufe in der Corona-Krise, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart vor Journalisten sagte.