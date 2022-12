Alles Wichtige zu den Kandidaten und den Bundesratswahlen

Für die SP treten die Kandidatinnen Eva Herzog und Elisabeth Baume-Schneider an.

Heute stehen die Bundesratswahlen an: Zwei neue Bundesräte werden gewählt.

Albert Rösti oder Hans-Ueli Vogt für die SVP ? Eva Herzog oder Elisabeth Baume-Schneider für die SP ? Heute entscheidet die Bundesversammlung, wer für Ueli Maurer (SVP) und Simonetta Sommaruga (SP) in den Bundesrat einzieht. Beide haben ihren vorzeitigen Rücktritt angegeben. 20 Minuten informiert dich kompakt über alles Wissenswertes zur heutigen Bundesratswahl.

Sind Rösti und Herzog noch die Favoriten?

Ist das schon lange klar?

Rösti und Herzog galten früh als Favoriten. Die letzten Hearings, also Anhörungen der Kandidatinnen und Kandidaten durch die Bundeshausparteien, fanden allerdings erst am Dienstagnachmittag statt. Gut möglich, dass da noch einzelne Stimmen geholt wurden. Am Dienstagabend fand ausserdem noch die sogenannte «Nacht der langen Messer» statt.