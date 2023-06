Digitaler Franken: Das musst du zur Schweizer Digitalwährung wissen

Im April kündigte die SNB an, für einen begrenzten Zeitraum eine Wholesale CBDC (siehe Box im Artikel) über das Netzwerk der SIX Digital Exchange auszugeben.

In der Schweiz gibts mehrere Projekte für einen digitalen Franken. Zuletzt kündigte Postfinance in Zusammenarbeit mit Swiss Stablecoin (SSC) an, in einem Versuch die Praxistauglichkeit eines digitalen Schweizer Frankens zu testen.



Gründerin und Geschäftsleiterin von SSC ist Ex-Nationalratspräsidentin und SP-Politikerin Pascale Bruderer, die auch im Verwaltungsrat der TX Group ist.