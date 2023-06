Feministischer Streik: Das musst du zum feministischen Streik in Zürich wissen

1 / 4 Diesen Mittwoch findet der schweizweite feministische Streik statt. 20min/Michael Scherrer In Zürich beginnt der Demonstrationsumzug um 17.30 Uhr am Bürkliplatz. 20min/Michael Scherrer Das Motto des diesjährigen Streiks ist «Lohn, Zeit, Respekt». 20min/Taddeo Cerletti

Feministischer Streik – darum gehts: Am Mittwoch findet der nationale feministische Streik statt.

Welche Forderungen verlangt werden und wieso es nicht mehr «Frauenstreik» heisst, haben wir dir in zehn Punkten zusammengetragen.

Unter dem Slogan «Lohn, Zeit, Respekt» ruft das feministische Streikkollektiv am Mittwoch, 14. Juni, zum feministischen Streik auf. Was am diesjährigen Streik besonders ist, ob Männer auch an den Streik gehen dürfen und was gefordert wird, ist in zehn Punkten für dich aufgelistet.

1. Wann findet der feministische Streik statt?

Am Mittwoch, 14. Juni, wird schweizweit gestreikt. In Zürich beginnt um 17:30 Uhr der Demonstrationszug am Bürkliplatz, doch schon tagsüber finden zahlreiche Aktionen statt.

2. Welche Route läuft der Demonstrationszug ab?

Nach der Besammlung am Bürkliplatz zieht der Demonstrationszug über die Münsterbrücke, die Uraniastrasse, den Paradeplatz, die Sihlbrücke und die Langstrasse, bis er schlussendlich am Helvetiaplatz endet.

3. Bist du am Streik verhindert?

Der feministische Streik hat drei fixe Zeiten, um verschiedene Themen in den Vordergrund zu stellen. Um 10.46 Uhr wird mit einer Streikpause gegen die Rentenverteilung protestiert. Um 13.33 Uhr folgt eine zweite Pause, um auf die Lohnungleichheit aufmerksam zu machen. Um 15.24 Uhr wird Lärm gemacht, um nochmals auf die Lohnungleichheit aufmerksam zu machen.

4. Wann fand der erste Frauenstreik statt?

Am 14. Juni 1991 gingen Hunderttausende unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» auf die Strasse. In Zürich demonstrierten etwa 15’000 Frauen. Mit Protestpausen in Spitälern und Kundgebungen auf öffentlichen Plätzen wurde die Demonstration begleitet.

5. Was sind die diesjährigen Forderungen?

Der feministische Streik fordert die allgemeine Verkürzung der bezahlten Arbeitszeit, gesamtschweizerische Massnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt sowie eine Elternzeit für jede Erziehungsperson für mindestens ein Jahr pro Person und Kind. Unter anderem wird auch das Recht auf einen kostenlosen Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung gefordert.

6. Wieso heisst es nicht mehr «Frauenstreik»?

Der feministische Streik soll nicht nur für Frauen, sondern auch für sogenannte FLINTA*-Personen einen Raum geben. FLINTA* ist eine Abkürzung und steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nonbinäre, trans und agender Personen.

7. Dürfen auch Männer am Streik teilnehmen?

In erster Linie soll der feministische Streik für Frauen ausgelegt sein. Im feministischen Streikkollektiv Zürich hat sich aber extra ein «Unterstützungskollektiv für solidarische Männer» gebildet.

8. Wie geht es nach dem Streik weiter?

Um den Anliegen der Frauen auch nach dem feministischen Streik Gewicht zu verleihen, sollen diverse Kollektive auf die Ungleichheiten aufmerksam machen.

9. Wieso ist der Streik 2023 aus Sicht der Initiantinnen besonders bedeutend?

Der diesjährige Streik soll an jene von 1991 und 2019 anknüpfen und als dritter grosser Streik «in die Geschichte eingehen». Denn die Streiks von 2020 bis 2022 mussten wegen den Pandemiemassnahmen zurückhaltend durchgeführt werden. Dieses Jahr soll wieder Normalität einkehren.

10. Was hat sich seit dem Streik 2019 verändert?

Der grosse Streik 2019 hat, so die Meinung der Organisatorinnen, vieles ins Rollen gebracht. Bei den darauf folgenden Nationalratswahlen 2019 waren 40 Prozent der Kandidierenden Frauen. Darunter wurden unter anderem Tamara Funiciello (SP) und Melanie Mettler (Grüne) gewählt. «Aspekte für Frauen haben sich teils verbessert, teils aber auch verschlechtert», sagt Unia-Mediensprecherin Nicole Niedermüller. Sicher sei aber: Frauen und deren Anliegen haben in der Arbeitswelt an Sichtbarkeit gewonnen.

Ausserdem wurden in den letzten vier Jahren mehrere politische Vorstösse lanciert. Der Vaterschaftsurlaub wurde eingeführt und das Sexualstrafrecht unter dem Namen «Nein heisst Nein» verabschiedet. Auch Themen wie beispielsweise «Oben ohne» in der Badi werden öffentlich debattiert.

