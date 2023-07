Luzern Live: Das musst du zum neuen Festival wissen

Am Donnerstag feiert das neue Festival Luzern Live mit über 60 Bands und fünf Bühnen Premiere. 20 Minuten sagt dir, was du wissen musst.

Darum gehts Am Donnerstag startet in Luzern das neue Festival Luzern Live.

20 Minuten sagt dir, was dich während den zehn Tagen vom 20. bis zum 29. Juli am Luzerner Seebecken erwartet und was du dazu wissen musst.

Wann und wo gehts los?

Am Donnerstag eröffnet das Luzern Live sein Festivalgelände zum ersten Mal. Der Nachfolger des Blue Balls Festival startet um 17 Uhr auf dem Europaplatz in Luzern mit dem ersten kostenlosen Konzert. «Nach den Live-Konzerten am Eröffnungstag, kann man mit dem Live Pass im Cupra Club oder im Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof weiterfeiern», sagt Mediensprecher Roland Graf zu 20 Minuten.

Was ist bittesehr ein «Live Pass» – und wie viel kostet er?

Für die Konzerte im Schweizerhof, beim KKL Luzern auf der Cupra Electric Terrasse und im Cupra Club brauchst du einen Live Pass, der für alle zehn Tage gültig ist. Diesen kannst du für 25 Franken während dem Festival an den offiziellen Verkaufsstellen kaufen. Dort gilt das Prinzip «first come, first serve». Die Tickets kannst du online kaufen.

Es gibt zudem kostenpflichtige Konzerte im KKL. Die Tickets dazu kannst du ebenfalls online beziehen. Mit den Konzerttickets hat man auch Zugang zur Cupra Electric Terrasse und zum Cupra Club.

Braucht man für jedes Konzert den Live Pass oder ein Ticket?

Nein, auf der Swisscom Stage auf dem Europaplatz, auf der Aussenbühne beim Schweizerhof und beim Pavillon sind die Konzerte für alle jederzeit kostenlos.

Wer wird alles auftreten?

Neben den Bands wie The Kooks, Billy Nomates, Black Sea Dahu, Hermanos Gutiérrez oder Ckay werden noch viele weitere für Stimmung sorgen. Das ganze Programm des zehntägigen Festivals findest du hier.

Wie gross ist das Festivalgelände?

Das Luzern Live umfasst den Pavillon, den Schweizerhof, den Europaplatz und das KKL Luzern. Die Öffnungszeiten der Bühnen und die Standorte findest du hier.

Wie bezahlt man am Festival?

Das Festival ist Cashfree. Vor Ort kannst du mit Twint, EC- oder Kreditkarte bezahlen. Bargeld wird je an einer Bar beim Europaplatz und beim Pavillon akzeptiert.

Was, wenn ich hungrig werde?

Das Luzern Live ist Musik- und Food-Festival zugleich. An den Essenständen werden über Schweizer Gerichte, Pinsas, Asiatische Gerichte, Bowls bis hin zu Burger angeboten. Die Food-Stände beim Europaplatz und beim Pavillon haben täglich ab 11.45 Uhr geöffnet.

Ich bin mehr so der Brunch-Fan.

Worry not. An den beiden Samstagen findet auf dem Europaplatz jeweils von zehn bis 13 Uhr der Emmi Music Brunch statt. Für den Brunch mit Zopf, Gipfeli und Schweizer Köstlichkeiten für mehrere Hundert Personen ist keine Anmeldung notwendig, auch hier gilt, «first come, first serve».

Wo soll ich meinen Ferrari hinstellen?

Am besten reist du mit dem öffentlichen Verkehr an. Der Bahnhof Luzern liegt unmittelbar vor dem Festivalgelände und mit dem Live Pass und dem Fairtiq von Passepartout.ch kannst du gratis mit dem Bus in der Zone zehn fahren.

Auch Schiffsverbindungen liegen direkt am Europaplatz vor dem KKL. Mit dem Shuttle Schiff gelangst du mit dem Live Pass oder mit deiner Raiffeisen Member Karte abends vom KKL zum Schweizerhofsquai.

Keine Chance.

Okay, Parkplätze gibt es beim Bahnhof Parking P1, P2 und P3, im Parkhaus Seehof, Parkhaus Schweizerhof oder bei der Kantonalbank. Beachte jedoch, dass die Anzahl der Parkplätze in der Stadt sehr begrenzt sind und die Polizei vermehrt Kontrollen durchführen wird.

Was, wenn ich Kinder habe oder selbst noch (fast) eines bin?

«Familien empfehlen wir die beiden Festival-Samstage. Jeweils um 15 Uhr finden Kinderkonzerte von Sarah Laupper und den Luusbuebe beim Pavillon statt», sagt Mediensprecher Roland Graf.

Was, wenn ich einen medizinischen Notfall habe?

Melde dich bei Pavillon, neben dem grossen Zelt. Im Notfall kannst du dich am Info-Point, der sich bei jeder Location des Festivals befindet, oder bei den Blaulichtorganisationen melden.

Was, wenn ich unpassendes Verhalten beobachte?

Wenn du dich unwohl fühlst, problematisches oder diskriminierendes Verhalten beobachtest, kannst du dich an die Mitarbeitenden des Festivals mit den blauen Luzern Live T-Shirts oder an die Festival Guides mit den hellblauen Westen wenden.

Ich habe noch offene Fragen. Wo kann ich mich informieren?

