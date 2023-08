St. Galler Fest – alle Informationen zum Fest

Ab Freitag wird in der Stadt St. Gallen gefeiert: Das traditionsreiche St. Galler Fest wird wieder Zehntausende in die Kantonshauptstadt locken.

Das musst du zum St. Galler Fest wissen Am Freitag, 18. August startet das St. Galler Fest.

Traditionell findet auch wieder der St. Galler Jass-Cup statt.

Am Kinder- und Senioren-OL können Jung und Alt auf spielerische Entdeckungstour gehen.

Am Abend locken zahlreiche Bars das Publikum in die Altstadt.

Die St. Galler Altstadt verwandelt sich vom Freitag, 18. August bis Samstag, 19. August zu einer Festmeile, an welcher die Besucher eine Mischung aus Musik, Gastronomie und anderen Vorführungen geniessen.

Dann läuft der Barbetrieb

Der Barbetrieb auf dem Festareal startet am Freitag um 17 Uhr, Musik und Unterhaltung auf den Bühnen beginnt ab 19 Uhr. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um elf Uhr, das Musikprogramm um 19 Uhr. Am Freitag werden die Bars um ein Uhr, am Samstag um zwei Uhr geschlossen.

Dann wird gejasst

Auch dieses Jahr findet wieder traditionell der St. Galler Jass-Cup statt, welcher am Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Festwirtschaft im Waaghaus durchgeführt wird.

Für Familien und Senioren

Speziell für Kinder oder ältere Leute wird der Kinder- und Senioren-OL durchgeführt. Dieser dauert samstags von elf Uhr bis 14 Uhr und bietet für Kinder und Senioren eine spannende und spielerisch gestaltete Entdeckungstour, wobei man bei den Posten jeweils mit einem sogenannt geschäftstypischen Präsent belohnt wird.

So fliesst der Verkehr

Die Innenstadt zwischen Schibenertor und Brühltor ist von Freitag, 18. August, zwölf Uhr bis Sonntag, 20. August, fünf Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Die Stadtpolizei St. Gallen rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und empfiehlt deshalb, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Trotzdem stehen ausserhalb des abgesperrten Bereichs Parkplätze und Parkgaragen zur Verfügung, für welche via App oder Webseite die Auslastung in Echtzeit angegeben ist.

Depotkonzept

Auch der Umweltschutz ist bei solch einem Fest wichtig zu beachten, weshalb Getränkebecher, PET und Dosen jeweils mit zwei Franken Depot belastet werden. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, die Strassen von St. Gallen möglichst sauber zu halten.

Alkoholprävention

In den vergangenen Jahren ergaben Auswertungen von Testkäufen der Suchtfachstelle St. Gallen, dass die Menge an alkoholischen Getränken, welche an Minderjährige ausgeschenkt wird, insbesondere am St. Galler Fest deutlich zu hoch ist. Nun wird vermehrt mit Schulungen darauf aufmerksam gemacht, besser darauf zu achten. Ganz vermeidbar sei dies jedoch nicht immer. «Leider versuchen viele junge Leute immer noch, an Alkohol zu kommen», sagt der Veranstalter.

Konkurrenz in Baden

Am gleichen Wochenende ist ausserdem auch der Auftakt für die Badenfahrt, eines der grössten Volksfeste der Schweiz. Dass das St. Galler Fest am selben Wochenende stattfindet, sei kein Problem: «Feiern kann man ja auch zweimal», sagt der Veranstalter. Die Badenfahrt findet über mehrere Tage und an zwei Wochenenden statt.

