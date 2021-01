Der Bundesrat hat am Mittwoch an der Pressekonferenz eine drastische Verschärfung und neue Massnahmen ab 18. Januar angekündigt. Dazu zählt auch dass die Arbeitgeber verpflichtet sind, Homeoffice überall dort anzuordnen, wo es möglich ist.

Gesundheitsminister Alain Berset appellierte an die Solidarität in der Bevölkerung. Er sagte: «Wenn wir die Kontakte über die nächsten Wochen reduzieren wollen, müssen wir alles tun, damit Homeoffice wirklich machbar ist.» Bundesratskollege Guy Parmelin nannte die Homeoffice-Pflicht ein «entscheidendes Element in der Verlangsamung der Fallzahlen.»

Für diese Angestellten gilt die Homeoffice-Pflicht

Homeoffice gilt dort, wo der Aufwand vertretbar ist. Eric Scheidegger, Leiter Wirtschaftspolitik beim Seco, sagte an der Pressekonferenz, dass es bei spezialisierten Arbeitsplätzen etwa mit sieben Monitoren in der Finanzindustrie nicht zumutbar sei, diese zuhause zu installieren. «Hingegen ist es absolut zumutbar, in einem normalen Dienstleistungsbereich oder auch in der Bundesverwaltung diese Arbeitsplätze zuhause einzurichten», so Scheidegger. Besonders gefährdete Arbeitneh­mende können sich nun ausserdem mit einem Attest von der Arbeit dispensieren lassen, wenn Gesundheits­massahmen nicht effektiv eingehalten werden. Laut Bundesrat Guy Parmelin arbeiten auch er und seine Bundesratskollegen zuhause, wann immer es möglich ist.