Der Alt-Ständerat Dick Marty und weitere Personen einer breiten Koalition aus rund 80 Organisationen reichen die Konzernverantwortungsinitiative ein, am Montag 10. Oktober 2016, in Bern.

Nach der Corona-bedingten Abstimmungspause geht es jetzt Schlag auf Schlag: Am Sonntag stimmten die Schweizer gleich über fünf nationale Vorlagen ab, in einem Monat kommen bereits zwei weitere an die Urne. Eine davon ist die Konzernverantwortungsinitiative, der Abstimmungskampf geht jetzt in die heisse Phase. Die wichtigsten Fragen und Antworten.