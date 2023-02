Programm: Alles zur Ski-WM 2023 in Courchevel und Méribel

Lara Gut-Behrami ist in Topform. Sie hat in drei Disziplinen grosse Chancen auf eine Medaille.

Vom 6. bis 19. Februar stehen insgesamt 13 Medaillenentscheidungen an.

Die Ski-WM findet in diesem Jahr in Courchevel/Méribel statt.

Wann finden die Rennen statt?

Wo findet die WM statt?

Die WM steigt dieses Jahr im Skigebiet-Zusammenschluss Trois Vallées in den französischen Alpen. Die Wettbewerbe der Frauen werden in Méribel ausgetragen, die Männer fahren in Courchevel um die Medaillen. Nach Chamonix (1937, 1962), Grenoble (1968) und Val d’Isère (2009) finden die Titelkämpfe zum fünften Mal auf französischem Schnee statt.