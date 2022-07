Spartak Moskau : Das nächste Opfer – russischer Club macht sich über Cristiano Ronaldo lustig

Cristiano Ronaldo will Manchester United um jeden Preis verlassen. Das nutzten die Social-Media-Verantwortlichen von Spartak Moskau für einen Scherz auf Kosten des 37-jährigen Portugiesen aus.

Cristiano Ronaldo kann mit Manchester United nicht in der Champions League antreten und will deshalb weg.

Dass CR7 die Red Devils eigentlich noch in diesem Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen will, ist kein Geheimnis. Bisher hat Ronaldo noch kein Training der Saisonvorbereitung absolviert, verpasste auch die Australien-Reise des Premier-League-Clubs – aus «familiären Gründen», wie der Verein mitteilte.

Berater Jorge Mendes arbeitet derweil im Hintergrund an einem Transfer des Portugiesen. Manchester United hat die Qualifikation für die Champions League verpasst, ein Antreten in der Europa League scheint für Ronaldo undenkbar zu sein. Doch von Paris Saint-Germain, Chelsea und den Bayern kamen jeweils Absagen. Auch Gerüchte über einen Wechsel nach Italien bewahrheiteten sich nicht, keiner will den fünffachen Weltfussballer verpflichten.