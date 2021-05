Abstimmung - «Das Nein der Jungen zum CO2-Gesetz ist Protest»

1 / 9 «Ich stimme dafür, weil ein Ja zumindest zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung mehr Klimaschutz will», sagt Klima-Aktivist Cyrill Hermann. Privat Greta Thunberg hat mit Fridays for Future Schülerinnen, Schüler und Studierende weltweit zu Klima-Aktivismus motiviert. Getty Images Besonders bei den jungen Umfrageteilnehmenden stürzt das Gesetz aber ab: 51 Prozent der 18- bis 34-Jährigen stimmen der Vorlage nicht zu. Elodie Kolb

Greta Thunberg hat mit Fridays for Future Schülerinnen, Schüler und Studierende weltweit zu Klima-Aktivismus motiviert. Auch in der Schweiz finden seit 2018 regelmässig Streiks für Klimaschutz-Massnahmen statt. Dennoch steht das CO2-Gesetz, über das die Schweiz am 13. Juni abstimmt, zurzeit auf der Kippe.

Mit 50 Prozent befürworten der neusten 20 Minuten-/Tamedia-Abstimmungsumfrage zufolge rund vier Prozent weniger Wählerinnen und Wähler die Revision des Gesetzes als im Vergleich zur ersten Umfragewelle. Besonders bei den jungen Umfrageteilnehmenden stürzt das Gesetz ab: 51 Prozent der 18- bis 34-Jährigen stimmen der Vorlage nicht zu. Selbst unter Klimastreikenden ist die Vorlage umstritten: Einigen Sektionen aus der Romandie geht das Gesetz zu wenig weit, sodass sie das Referendum dagegen unterstützten.

Verpufft scheint auch die Euphorie im Kampf gegen den Klimawandel: Der Streik- und Aktionstag vom Freitag wurde mancherorts als verhalten wahrgenommen. In Bern sei fast nichts geschehen, schrieb das St. Galler Tagblatt. In Kleingruppen seien einige «Streikende» in die Innenstadt ausgeschwärmt.

«Gerade junge Leute sind vom Gesetz enttäuscht»

Auch Klimastreik-Aktivist Cyrill Hermann ist nicht Feuer und Flamme für das CO2-Gesetz. «Ich stimme dafür, weil ein Ja zumindest zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung mehr Klimaschutz will», sagt der 17-jährige Gymnasiast. Doch vieles fehle im Gesetz.

Die grosse Ablehnung bei den jungen Menschen wertet Hermann als Provokation. «Gerade junge Leute sind von diesem schwachen CO2-Gesetz enttäuscht, weil es ihnen zu wenig weit geht.» Er habe hingegen keine Zweifel, dass das Gesetz durchkomme. «Die Jungen und auch die Klimastreikenden, die jetzt Nein sagen, tun dies aus Protest, weil dieses Gesetz sinnbildlich für das Scheitern der institutionellen Politik steht.»

Gross Werbung machen wollen die Klimastreikenden aber nicht mehr für die Vorlage. Es sei ein Ja für eine Vorlage, die besser als nichts sei, aber auch nicht mehr. «Darum wollen wir unsere Ressourcen auch nicht für diese Vorlage verschwenden.»

Aktivisten fordern CO2-Neutralität bis 2030

Enttäuschend ist laut dem Aktivisten, dass das Gesetz die grossen Klimasünder nicht in die Pflicht nimmt. «Die Klimakrise ist von der Schweiz mitfinanziert.» Der Schweizer Finanzplatz, der mit seinen Investitionen in fossile Brennstoffe und Kohletagebauten investiere, verursache 20-mal so viel Treibhausgasemissionen wie die ganze Schweiz. «Ein CO2-Gesetz, das die Hauptverursacher ausnimmt, könnte man auch bleiben lassen.»

Ziel des Gesetzes ist, die CO2-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Jahr 1990 zu halbieren. Die Klimaaktivisten fordern bis 2030 dagegen Netto-Null-Emissionen ohne Kompensationstechnologien. «Das CO2-Gesetz ist ein viel zu kleiner Schritt. Damit hätte man vor 40 Jahren anfangen sollen. Jetzt ist es zu spät», sagt Hermann.

Schliesslich blieben der Schweiz nur noch sechs Jahre, bis sie das gesamte CO2 ausgestossen habe, um dem Pariser Klimaabkommen zufolge den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. «Wir vermissen die Willenskraft, die Klimakrise zu stoppen und die Akzeptanz des wissenschaftlichen Konsenses, dass die nächsten sechs Jahre entscheidend sind.»

«Gemeinsames Ziel ist klarer denn je»

Gespalten habe die Gesetzesvorlage die Klimajugend nicht – im Gegenteil, sagt Hermann. «Unser gemeinsames Ziel ist klarer denn je: Wir wollen Netto-Null bis 2030 erreichen.» Durch die Corona-Pandemie habe ihre Bewegung, die auf Massendemos basiere, an Schwung verloren – aber nur äusserlich. «In Zürich, wo wir zu ähnlichen Bedingungen wie im letzten Herbst streiken konnten, entstand viel Power und ein riesiges Zusammengehörigkeitsgefühl.»

Zudem seien am Freitag trotz der Pandemie und des schlechten Wetters schweizweit 30’000 Menschen auf die Strasse gegangen. Die Streikenden hätten die Pandemie genutzt, um noch mehr Ressourcen als zuvor in die Bewegung zu investieren. «Wir sind ready für die nächste grosse Protestwelle!»

Netto-Null Netto-Null bedeutet Klimaneutralität. Demnach müssen alle durch Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen durch Reduktionsmassnahmen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. In der Folge beträgt die Klimabilanz der Erde nach den Abzügen durch natürliche und künstliche Senken netto Null.

