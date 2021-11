Abstimmung zum Covid-Gesetz – Das Nein-Lager distanziert sich von «Mass-Voll»

Die Präsidenten von «Mass-Voll», Viola Rossi und Nicolas Rimoldi, schrieben am Abstimmungssonntag in einer Medienmitteilung, das Abstimmungsresultat sei für sie «nicht bindend», sie fordern den sofortigen Verzicht auf das Zertifikat im Inland.

Simone Machado, Politikerin der Grün-Alternativen in Bern, sieht es auch so. Einen Volksentscheid gelte es zu akzeptieren.

Die Gesetzesgegner sehen es teilweise anders. So schreibt «Mass-Voll» in einer Medienmitteilung am Abstimmungssonntag, man betrachte das Resultat als «nicht legitim und für uns nicht bindend». Die Gruppierung fordert von Bundesrat und Parlament, dass der Einsatz des Zertifikats per sofort gestoppt werde. Grund dafür sei die nach Ansicht von «Mass-voll» falsche Frage auf dem Abstimmungszettel, zudem sei man als «Impfgegner» diffamiert und im Abstimmungskampf behindert worden. Dies, obwohl Co-Präsident Nicolas Rimoldi an einer Demonstration sich anders geäussert hatte: