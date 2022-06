Haltung zeigen: Das Nein zum Alkohol ist die «Chance des Jahrzehnts» für die Migros

Alkohol gibts auch in Zukunft nicht in der Migros zu kaufen.

In der Migros wird es auch künftig keinen Alkohol geben. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben in allen zehn Regionen klar gegen die Aufhebung des Verbots gestimmt. Das deutliche Resultat sei für die Führung der Migros eine Blamage, sagt Klaus Koch, Markenexperte der Managementberatung Brand-Trust, zu 20 Minuten.

«Die Migros wird unglaublich viel Zuneigung bekommen»

Die Migros werde in den nächsten Tagen weitere Kundschaft dazugewinnen. «Sie wird unglaublich viel Zuneigung bekommen, weil sie jetzt noch mehr ein Unternehmen mit Haltung ist», so Koch. Die Detailhändlerin könne nun noch viel mehr auf Themen wie Gesundheit und Tierwohl setzen und sei dank des Alkoholverbots glaubwürdiger als Coop.

Neue Migros-Kinder

Die Detailhändlerin könne damit jetzt zwar keine zusätzlichen Umsätze erzielen, dafür habe sie viele Sympathien und wohl auch neue Migros-Kinder gewonnen. «Man sieht an der grossen Aufmerksamkeit, wie nah die Migros den Leuten immer noch ist, die meist auch Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind», so Hügli.

Für die Detailhändlerin sei es auch gut, dass das Resultat in allen zehn Genossenschaften so klar ausfiel. «Wenn sich manche Regionen anders entschieden hätten, wäre das problematisch gewesen. Dann hätte sich die Migros nicht mehr schweizweit einheitlich positionieren können», so Hügli.

Positiver Werbeeffekt für die Migros

Auch Carole Ramuz, CEO der Agentur Brandsoul für Marken-Kommunikation, sagt, dass die Firma mit dem klaren Ergebnis ihre Marke stärkt. «Aus Markensicht ist es sehr wichtig, authentisch zu sein und den eigenen Werten treu zu bleiben. Das Alkoholverbot in der Migros gehört zur Schweiz und ist wie der Apfel von Wilhelm Tell tief in der Schweizer Geschichte verankert», so Ramuz.