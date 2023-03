Basel: Gugge wirft auf SRF Abfall in den Rhein

Nach dem Endstreich findet bei der Guggemuusig Kratzbyrschte dessen langjährige Tradition statt. Frau Fasnacht wird im übertragenen Sinne beerdigt. Dafür werden unterschiedliche Gegenstände in einer Box gesammelt und anschliessend in den Rhein geworfen. SRF

«Ich war baff als ich im Fernsehen sah, was die Guggemuusig da macht», so eine News-Scout gegenüber 20 Minuten. Die 32-Jährige könne nicht verstehen, dass es so etwas noch gibt. «Das nennt sich Tradition? Man kann doch einfach Räppli in den Rhein werfen als Alternative?», so die Baselbieterin.

Am Samstag strahlte das SRF seinen «Querschnitt» von der Basler Fasnacht 2023 aus. Darin begleitet Moderatorin Eva Nidecker unterschiedliche Cliquen, Schnitzelbännggler und Guggemuusige an den «drey scheenste Dääg». Zum Schluss wurde die Guggemuusig Kratzbyrschte gezeigt mit ihrem ungewöhnlichen Abschlussritual. Dabei wird im übertragenen Sinne die Frau Fasnacht beerdigt, indem jedes Mitglied Gegenstände in eine Styroporbox hineinlegt, die anschliessend über die Mittlere Brücke geschmissen wird. So landeten Ketten, Plastikbommel und laminierte Badges im Wasser – für die News-Scout eine klare Umweltsünde.

«Es ist eine langjährige Tradition bei uns», weiss der Obmann der Guggemuusig Kratzbyrschte 1975. Dabei sei dieses Jahr zum ersten Mal die Rückmeldung an die Gugge getragen worden, dass diese nicht das Beste sei für die Umwelt. «Es kam doch überraschend, da wir die Tradition bisher nicht hinterfragt haben. Aber wir werden uns diesbezüglich austauschen», so der Obmann. Es sei bereits das zweite Mal, dass das «Beerdigen von Frau Fasnacht» im Fernsehen gezeigt wird. 1995 sei dies jedoch noch niemandem negativ aufgefallen.

Nach 20 Kilometer ist Endstation

«Die Gegenstände werden vom Kraftwerk wieder ausgerecht», so der Obmann. Tatsächlich ist spätestens 20 Kilometer rheinabwärts Endstation für Frau Fasnacht, beim Wasser-Kraftwerk im französischen Kembs. Dort werden grössere Brocken von den Rechen der Fluss-Schleusen an den Rand geschoben. Dennoch sei es für die Umwelt sicher nicht gut, findet das Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt.

«Wir werden die Kratzbyrschte-Gugge darum bitten, in Zukunft ein anderes Ritual zu finden», so Amtsleiter Matthias Nabholz. Auch wenn dieses Ritual nicht «die grosse Umweltbelastung» sei. Grundsätzlich könnten jedoch Sanktionen ausgesprochen werden, wie beispielsweise durch eine Anzeige, so Nabholz. Nach Gewässerschutzverordnung ist es verboten, feste wie flüssige Abfälle im Abwasser zu entsorgen.

Solange jedoch keine Anzeige erstattet wird, hat die Guggemuusig nichts zu befürchten. «Die Kantonspolizei Basel-Stadt darf eine Ordnungsbusse nur ausstellen, wenn die zuständigen Organe die Übertretung selber festgestellt haben», so Polizeisprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt Stefan Schmidt. Grundsätzlich liege in diesem Fall die Verantwortung auch beim Amt für Umwelt und Energie.