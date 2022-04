DBX 707: Das neue Luxus-SUV von Aston Martin zwingt dich in die Knie

Der Edel-SUV von Aston Martin ist ja in der «normalen» Version schon eine Liga für sich, aber der neue Power-SUV DBX 707 ist eine ganz andere Nummer. Er ist härter, aggressiver, wütender und schneller. Fast so, als hätte der britische Sportwagenhersteller seiner Modellpalette ein neues brachiales Ungetüm hinzugefügt, das selbst gestandene Autojournalisten und -journalistinnen in die Knie zwingt. Aber der Reihe nach.

Beginnen wir bei der Optik. Den DBX 707 erkennt man schnell an den neu gestalteten Tagfahrleuchten vorne, dem grösseren Kühlergrill, den zusätzlichen Lufteinlässen und einem neuen, ziemlich aggressiven Frontsplitterprofil. Der Power-SUV rollt auf 22 Zoll Rädern vom Band, optional sind auch 23 Zoll Räder verfügbar. Am Dachflügel findet sich eine neue Spoilerkante, der eindrucksvolle Doppeldiffusor trägt vier extra grosse Endrohre, die für ein Fanfarenkonzert sorgen, dass einem die Ohren schlackern.

Vier Liter, acht Zylinder, 707 PS

Für die Fanfaren-Orgie verantwortlich ist der V8-Biturbo von Mercedes-AMG, der von den Ingenieuren von Aston Martin mit einem zusätzlich Kugellager-Turbolader ausgestattet und eigens für mehr Leistung und Drehmoment kalibriert wurde. Im Vergleich zum Standard-DBX erstarkt der DBX 707 um 157 PS auf 707 PS. Der maximale Drehmoment liegt bei 900 Nm an. Die 9-Gang-Automatik arbeitet mit einer Nasskupplung, dadurch sind die Schaltvorgänge noch knackiger. Die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse erfolgt automatisch, hinten verfügt der DBX 707 über ein elektronisches Sperrdifferenzial. Die 100er-Marke knackt der Super-SUV in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 310 km/h. So viel Power muss auch ordentlich abgebremst werden – dafür sorgen serienmässige Carbon-Keramik-Bremsen – und diese haben es in sich.