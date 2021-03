Wer kennt es nicht? Man wartet sehnlichst auf den Pausengong, um auf dem Schulhof mit den Kameraden Panini-Bilder zu tauschen. «Gibst du mir Shaqiri, der fehlt mir noch? Dafür kriegst du von mir Sommer, wenn du möchtest. Den habe ich nämlich doppelt.» Etwa so tönt es ab nächster Woche auf unzähligen Pausenhöfen in der Schweiz. Aber nicht nur bei den Jungen kommt das Sammeln der Sticker gut an. Auch Erwachsene werden in denn Bann des Sammelfiebers gezogen. Ab Freitag ist das neue Panini-Heft mit der Euro-2020-Ausgabe erhältlich. Ab Samstag gibt es dann auch die Sticker. Zum Verkaufsstart gibt es die Alben bei K-Kiosk, Press & Books und Avec gratis, solange der Vorrat reicht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Europameisterschaft 2020 um ein Jahr verschoben und startet somit am 11.06.2021 mit der Partie Italien gegen Türkei.