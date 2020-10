So soll das neue Samsung Galaxy S21 Ultra aussehen.

Gerüchte um die neuen Samsung-Flagship-Phones, die in den nächsten Monaten auf den Mark kommen sollen, gibt es schon länger. Nun ist auf Voice.com erstmals ein Leak aufgetaucht, der nicht nur spekuliert, sondern mit Bildern und konkreten Spezifikationen auftrumpft, die tatsächlich von den neuen Samsung-Geräten stammen sollen. Die Informationen wurden von Steve Hemmerstoffer veröffentlicht, der in der Vergangenheit für seine Leaks bekannt war.

Laut Hemmerstoffer ist es noch nicht ganz klar, wie die neuen Samsung-Phones heissen sollen. Die Mehrheit rechnet mit dem Namen Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra, da dies logisch auf das im Februar veröffentlichte S20 folgen würde. Andere glauben hingegen, dass die neuen Geräte S30 heissen sollen. Der Einfachheit halber bleiben wir aber beim Namen S21.

Doppelt so grosse Kamera

Laut dem Leak soll das S21 Ultra über einen Bildschirm zwischen 6,7 und 6,9 Zoll verfügen. Dies scheint plausibel, war das Samsung Galaxy S20 Ultra ebenfalls 6,9 Zoll gross. Ausserdem soll es ähnlich wie das Vorgängermodell nur einen sehr dünnen Rahmen um den Bildschirm herum haben. Darüber hinaus soll die De-luxe-Version mit einem abgerundeten Bildschirm daherkommen. Bei den günstigeren Modellen S21 und S21 Plus soll dies laut einem etwas älteren Leak nicht der Fall sein.

Die grösste Neuerung scheint jedoch der Kamerabereich des S21 Ultras zu sein. Dieser soll deutlich grösser geworden sein und nimmt nun beinahe die Hälfte der Breite des Smartphones ein. Bei den günstigeren Modellen soll die Kamera jedoch etwas kleiner ausfallen. Neuerdings soll sie sich allerdings stilistisch besser in das Gesamtbild des Handys einfügen und sich sogar ein wenig um den Rand des Telefons herumwickeln.

Kein S-Pen?

Laut Hemmerstoffer sollen sich vier Kameras im Gehäuse des S21 Ultra und drei in den Standardmodellen des S21 befinden. Wie bereits in einem früheren Leak bekannt wurde, sollen sich darunter eine 108-MP-Hauptkamera und eine 12-MP-Weitwinkelkamera befinden. Auf der Vorderseite des Telefons soll Samsung mit einer 40-MP-Selfie-Kamera auftrumpfen.

In den vergangenen Wochen wurde viel darüber diskutiert, ob Samsung nun endlich auch einen S-Pen in ihre S-Serie einbaut. Laut Hemmerstoffer ist dies aber nicht der Fall, da in den geleakten Bildern kein Slot für den Stift zu erkennen ist. Natürlich ist es dennoch möglich, dass die S21-Phones die Technologie des S-Pen unterstützen – er wird wohl einfach nicht direkt im Handy eingebaut sein.