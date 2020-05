«Midnight Sun»

Das neue «Twilight»-Buch kommt im August

Die Autorin der «Twilight»-Saga, Stephenie Meyer (46), hat ein weiteres Buch für «Twilight»-Fans geschrieben – dieselbe Liebesgeschichte aus der Sicht eines Vampirs.

Wie heissts?

Wann kommts?

Stephenie Meyer (46) schreibt auf ihrer Website , dass das Buch am 4. August veröffentlicht wird. Sie habe sich überlegt, mit der Veröffentlichung bis zum Ende des Lockdown in den USA zu warten. Jedoch wisse sie nicht, wann das sei, und «ihr habt alle lange genug darauf gewartet. Länger als lange genug», schreibt sie.

Worum gehts?

Schon vor dem Release ist klar, wovon das Buch handeln wird. «Ich habe mich schon lange gefragt, wie das erste Kapitel des ersten Buches aus Edwards Perspektive geschrieben worden wäre. Es gibt so viel mehr von ihm zu erzählen als von Bella, als sie sich kennen lernen. Bella weiss nur, dass ein wunderschöner Junge sie komisch anschaut. Doch Edward steckt in der wichtigsten Phase seines langen Lebens.» Die Fans können sich also darauf freuen, tiefer in die Psyche des verliebten Vampirs vorzudringen.

Warum erst jetzt?

Meyer veröffentlichte ihr erstes Buch der Saga «Bis(s) zum Morgengrauen» 2006. Danach folgten «Bis(s) zur Mittagsstunde», «Bis(s) zum Abendrot» und «Bis(s) zum Ende der Nacht». Seit dreizehn Jahren sitze sie an diesem Buch, schreibt die Autorin in ihrem Statement. 2008 wurden einige Kapitel des unveröffentlichten Romans im Internet geleakt. Danach hörte Meyer auf, daran zu schreiben – der Zwischenfall setzte ihr zu.

13 Jahre an einem Buch zu arbeiten sei für sie eine merkwürdige Erfahrung. Vieles habe sich in dieser Zeit geändert, auch sie selber, so Meyer. «‹Midnight Sun› fertigzustellen hat mich in die Zeit zurückgeholt, in der ich euch alle kennen gelernt habe.»