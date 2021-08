Das neue Werbevideo von Linz Tourismus bringt Politiker zum Kochen

Bürgermeister findets «total misslungen»

Steiner selbst sieht die Kritik (noch) gelassen: « Linz will ja den Tourismus verändern, authentischer, ehrlicher machen », wird er in «Oberösterreichische Nachrichten» zitiert. Die Stadt solle man nicht auf ein paar Sehenswürdigkeiten reduzieren, sondern in ihrer Ganzheitlichkeit erleben , so der Direktor . Und dazu gehören laut Kampag n e auch Pferdemist, Baustellen und Damen mit weissem Puder an der Nase .