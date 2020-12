Festtagsessen wird mit Taxi geliefert : Das Nobelhotel wird coronabedingt zum Take-away-Betrieb

Die Lammkeule im Harrissa-Jus wird nun per Taxi nach Hause geliefert: Über die Festtage setzt unter anderem auch das Luxushotel Bellevue Palace auf den Lieferservice.

Auch andere Restaurants bieten ihr Essen zum Mitnehmen oder Liefern lassen an: So etwa das Berner Restaurant Haberbüni

Auch in Bern sind die Restaurants allesamt wieder geschlossen. An Weihnachten wird also definitiv daheim diniert. Wer sich hier in den eigenen vier Wänden dennoch luxuriös verwöhnen lassen möchte, kann dies aber nach wie vor tun: Das örtliche Nobelhotel Bellevue Palace liefert das Festtagsmenü seiner Köche direkt an den heimischen Weihnachtstisch. Das Fünf-Sterne-Hotel wird also coronabedingt zum Take-away-Betrieb.