Berlin – Verwirrung um das Obduktionsergebnis von Mirco Nontschew (52)

Darum gehts Der Komiker Mirco Nontschew verstarb letzte Woche überraschend.

Gemäss unbestätigten Angaben litt er seit längerem an gesundheitlichen Problemen.

Sein Manager erklärte am Freitag, dass ein Obduktionsbericht Klarheit gebracht habe. Stimmt nicht, erklärten daraufhin aber die Behörden.

Es kam für alle überraschend: Am 3. Dezember war der beliebte Komiker Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden worden. Nontschews Angehörige hatten die Behörden alarmiert, nachdem sie mehrere Tage nichts von dem Comedian gehört hatten. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt, doch hatte ein Polizei-Insider der «Bild» berichtet, dass es keine Anzeichen für einen Suizid oder ein Fremdeinwirken gegeben hatte.

Am späten Abend meldet das deutsche Nachrichtenportal Focus dann aber, dass es sich um eine Falschmeldung gehandelt habe. Ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Belin erklärte, man könne nicht bestätigen, dass ein Obduktionsbericht vorliege. «Das Todesermittlungsverfahren dauert an.»

Komiker starb eines natürlichen Todes

Nontschews Manager Bertram Riedel erklärte nun gegenüber der «Bild», dass der Comedian eines natürlichen Todes verstorben sei. Ob es sich dabei um einen Herzinfarkt oder eine andere Todesursache handelte, darüber wollte Riedel keine Auskunft geben. «Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann», so der Manager.

Der frühe Tod des Comedians sorgte bei Kollegen und Weggefährten für Bestürzung. Die Sendung «RTL Samstag Nacht» machte Nontschew zur Legende. Erst vor kurzem hatte er zudem eine neue Staffel der Sendung «LOL – Last one laughing» abgedreht, die im Frühjahr hätte ausgestrahlt werden sollen. Er spielte in diesem Format an der Seite von Hazel Brugger (27) und Michelle Hunziker (44).