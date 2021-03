Auch 2021 gehen die Lichter nicht an: Das Open Air Lumnezia wurde erneut verschoben und soll nun zum nächsten Mal vom 21. bis am 23. Juli 2022 stattfinden.

Das Festival fügt sich damit in eine rasch wachsende Reihe an abgesagten Sommer-Events ein.

Nach dem Greenfield , dem St. Galler und dem Gurtenfestival kündigen auch die Verantwortlichen des Open Air Lumnezia an, dass ihre 2021er Ausgabe ausfällt. «Diese Woche hat das OK entschieden, dass das Festival im Juli 2021 nicht durchgeführt werden kann und um ein weiteres Jahr verschoben werden muss», heisst es auf der Festival-Website .

Und weiter: «Wir bedauern diesen Schritt sehr, uns sind aber – wie vielen anderen Veranstaltern – die Hände gebunden.» Grossveranstaltungen seien auf unbestimmte Zeit verboten, es sei nicht sicher, wann und in welcher Form sie wieder erlaubt sein werden und diese Unsicherheit verunmögliche es, den Event bei Degen im Bündner Val Lumnezia wie gewohnt und gewünscht durchzuführen.

Tickets für 2021 (und auch die für die ebenfalls ausgefallene 2020er Ausgabe) behalten ihre Gültigkeit für den Juli 2022. Mehr Infos dazu soll es in Kürze online geben.

Blue Balls wartet mit dem Vorverkauf zu

Die Verantwortlichen des Blue Balls Festival haben am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgegeben, den 2021er Vorverkauf aktuell noch nicht zu starten – ob das Stadtluzerner Festival stattfinden soll oder nicht, liessen sie allerdings offen. Weil «der Bundesrat keine Ansagen machen» könne, wollen sie ihre Aufwände und Kosten so lange wie möglich auf einem Minimum halten.