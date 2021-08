Das Openair «Frauenfeldli» wurde wegen fehlender Intensivbetten abgesagt

Grund dafür seien die steigenden Covid-19-Zahlen, die dafür sorgen würden, dass das Kantonsspital in Frauenfeld sein Kapazitätslimit erreicht hat. So könne keine medizinische Grundversorgung für die Gäste gewährleistet werden.

Der Grund: «Das Kantonsspital in Frauenfeld erreichte aufgrund der steigenden Infektionszaheln sein Kapazitätslimit» Unter diesen Umständen könne die medizinische Grundversorgung für die Gäste nicht mehr gewährleistet werden. «Wir stehen deshalb hinter der Entscheidung der Behörden», so Bodmer. Die Enttäuschung sei dennoch gross. «Wir sind überzeugt, das die Absage dieses Mal vermeidbar gewesen wäre. Deshalb appeliere ich an die Bevölkerung: Verhaltet euch entsprechend oder lasst euch impfen.»

Was passiert nun mit den Tickets?

Im Gegensatz zum Openair Frauenfeld werde das «Frauenfeldli» nicht um ein Jahr verschoben, sondern ganz abgesagt. «Es handelt sich um eine einmalige Veranstaltung. Die gekauften Tickets werden deshalb vollumgänglich zurückerstattet», so Bodmer. Über die genaue Abwicklung würden die Veranstalter in den nächsten Tagen via Social Media genauer informieren. Das Festival hätte vom 14. bis am 18. September stattgefunden. Auftreten sollen hätten Rapperinnen und Rapper wie Future (37) , Swae Lee (28), RIN (27), Loredana (25) und Sido (40).