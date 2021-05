Festival erst 2022 wieder - Das Openair St. Gallen streicht auch seine Light-Version für diesen Sommer

Die Sittertobel-Wiese atmet dieses Jahr also abermals durch. Aber gewöhn dich nicht zu sehr daran, Gras – 2022 stampfen wir dafür umso heftiger auf, versprochen.

Das haben die Verantwortlichen am Dienstag bekanntgegeben. Ende März sagten sie bereits die «normale» Version des Festivals ab.

Als die Organisatorinnen und Organisatoren des Openair St. Gallen vor zwei Monaten die 2021er Ausgabe cancelten, kündigten sie gleichzeitig an, an einem Konzept für sowas wie eine Light-Version des Events diesen Sommer zu arbeiten. Nun haben sie auch diese Pläne begraben, wie sie am Dienstag auf Social Media bekanntgegeben haben.