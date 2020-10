Der 47-Jährige war Geschichtslehrer am College du Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-Honorin.

In Conflans-Sainte-Honorine in der Nähe von Paris wurde ein Mann enthauptet.

Am Freitagabend hat in Frankreich ein 18-jähriger einen Mann auf offener Strasse enthauptet. Beim Opfer handelt es sich um den 47-jährigen Samuel P. Der Franzose arbeitete als Gesichtslehrer am College du Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-Honorin, zirka 30 Kilometer nordwestlich von Paris.

Mohammed-Karikatur im Unterricht gezeigt

Brahim Chnina, dessen Tochter ebenfalls in der Klasse von Samuel P. war, bezeichnete den Geschichtslehrer in einem auf Twitter geposteten Video als «Rowdy». Chnina rief im Video dazu auf, dass sich die Gemeinde über das Verhalten des Lehrers beschweren solle.

Handelte der Täter alleine oder hatte er Komplizen?

Insgesamt waren am Samstag neun Menschen in Polizeigewahrsam. Berichten nach soll es sich um Angehörige des mutmasslichen Täters sowie andere Personen handeln. Sie würden verhört, hiess es am Samstag in Polizeikreisen. Die Ermittler versuchen herauszufinden, ob der Angreifer allein gehandelt oder Komplizen gehabt habe. Der mutmassliche Täter ist laut Medien ein 18-jähriger Tschetschene, der in Moskau geboren wurde. Er soll nach der Tat im Netz mit dem Tod des Mannes geprahlt haben. Er war den Geheimdiensten vorher nicht bekannt, wie Reuters schreibt.