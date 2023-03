Strafgericht BS: «Das Opfer hatte nicht die kleinste Chance»

Die Tat ereignete sich in der Basler Laufenstrasse in einem Hinterhof im Gundeli.

Er griff im Mai 2021 einen Bekannten vor seiner eigenen Wohnung an und stach mit einem Messer auf ihn ein. Hintergrund der Tat soll ein geplatzter Lamborghini-Deal gewesen sein (Symbolbild).

Die Gerichtspräsidentin Dorrit Schleiminger sprach dem 24-Jährigen, der einen Bekannten mit einem Messer niedergestochen hat , bei der Urteilsverkündung am Dienstag ins Gewissen. «Sie werden gefordert sein.» Und weiter: «Sie werden sich dort sehr zusammenreissen müssen.» Sie bezog sich auf die stationäre Therapie, zu dem die Fünferkammer des Basler Strafgerichts den Mann verurteilte. Im Fokus stehe dort vor allem die berufliche Integration.

Hintergrund der Tat im Mai 2021 war ein unsauberes, zwielichtiger Deal rund um einen Lamborghini. Ein Gutachter diagnostizierte dem Messerstecher eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, die sich aber nicht auf die Schuldfähigkeit ausgeübt habe. «Sie haben eine schwere psychische Störung. Wegen der Störung ist das Rückfallrisiko gross», so Schleiminger weiter.

Kein Gespräch vor Messerstecherei

Halbes Jahr Strafrabatt für schwierige Vorgeschichte

«Sie haben die Tat geplant, haben viele Stunden auf das Opfer gewartet. Es hatte nicht die kleinste Chance», so Schleiminger. Er hätte beim Zustechen den Tod des Mannes in Kauf genommen. «Sie hätten die Halsschlagader ohne weiteres verletzen können», so die Gerichtspräsidentin.