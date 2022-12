Böckten BL: Polizeieinsatz wegen tödlicher Messerattacke

Eine Person wurde am Freitagmorgen in Böckten BL mit einem Messer getötet.

Ein Jugendlicher soll am Freitagmorgen in Böckten BL mit einem Messer getötet worden sein. Mehrere Zeugen sprechen von einem grossen Polizeieinsatz in der Gemeinde. Eine Person will beobachtet haben, dass es sich bei den Betroffenen um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt hat. Die Polizei kann dazu noch keine Angaben machen.