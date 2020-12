Erst nach sieben Jahren, in denen Pascal auch demonstrativ Frauen geküsst hat, hat er sich bei seinen Eltern geoutet: «Mein Vater lief geschockt ins Nebenzimmer und begann zu weinen. Meine Mutter fragte verzweifelt, was sie mit mir falsch gemacht hätten. Ihr Herz war gebrochen», so der Ostschweizer.