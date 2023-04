Credit Suisse: Muss die Sondersession zum CS-Aus wiederholt werden?

So könnte das Parlament erneut über die Kredite abstimmen, im Wissen darum, dass das Votum des Parlaments rechtsverbindlichen Charakter hat.

Andreas Kley, Professor für öffentliches Recht an der Uni Zürich, fordert deshalb, dass die Sondersession zum CS-Aus wiederholt wird.

Andreas Kley, Professor für öffentliches Recht an der Universität Zürich, sagte bereits früh, dass der Bundesrat den Deal über die neun Milliarden nicht unterschreiben dürfe. In dieser Haltung sieht er sich jetzt bestärkt: «Eine mündliche Vereinbarung über neun Milliarden Franken ist unseriös. Solange nicht klar ist, wer wem was bezahlt, welche Rahmenbedingungen gelten und das schriftlich festgehalten und unterzeichnet ist, kann man vielleicht von einer Absichtserklärung sprechen. Aber eine rechtsverbindliche Vereinbarung ist das sicher nicht.»