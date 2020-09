Berner Sicherheitsdirektor : «Das Partyvolk wurde als Schutzschild missbraucht»

Für den Berner Gemeinderat Reto Nause (CVP) war der illegale Partyumzug in Bern kein politisches Zeichen, sondern eine gesuchte Eskalation. Das Partyvolk sei hinters Licht geführt worden.

Bei der Bolligenstrasse, am nördlichen Stadtrand von Bern, hat sich am 12. September eine illegale Strassenparty formiert.

Herr Nause, gestern wollten gut 800 Personen mit Musikwagen durch die Stadt Bern ziehen. Wurden da Erinnerungen wach?

Es war der Versuch, etwas in der Art eines «Tanz dich frei» aufzuziehen. Die Organisatoren verfügten über mehrere Soundmobile, mit denen sie in die Innenstadt wollten. Dort gibt es am Samstagabend immer viel Partyvolk, es wäre die ideale Ausgangslage gewesen, um Sachbeschädigungen zu begehen und in der feiernden Masse unterzutauchen.