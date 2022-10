Universität Freiburg: Das passiert in deinem Gehirn, wenn du ausgekitzelt wirst

Ein Forschungsteam kitzelte in einem Experiment Teilnehmende an den Füssen, um herauszufinden, welche Bereiche des Gehirns dabei aktiv werden.

1 / 3 30 Personen liessen sich in einem Experiment auskitzeln. Universität Freiburg Je nach Durchgang mussten die Teilnehmenden Sprachlaute äussern oder still bleiben. Pixabay Während des Experiments erfasste man mit einem fMRI die Hirnaktivität auf Bildern. Pixabay

Darum gehts Für eine Studie untersuchen Forscherinnen und Forscher die Interaktion von Sprachsteuerung und Lachen.

Dazu wurden Teilnehmende an den Füssen gekitzelt, während ihre Hirnaktivität anhand eines fMRI bildlich erfasst wurde.

Die Ergebnisse zeigen, dass Hirnregionen, die für Atmung und Kehlkopf zuständig sind, am meisten involviert sind.

Hirnregionen, die für emotionale Reaktionen zuständig sind, werden hingegen unterdrückt.

Lachen kann als Form von Kommunikation eingesetzt werden – aber auch Kommunikation unterbrechen, wenn man einen Satz nicht fertig bringt, weil man lachen muss. An der Universität Freiburg leitete Dr. Elise Wattendorf ein Forschungsteam, welches die Interaktion von Sprachsteuerung und Lachen untersuchte. In einem Experiment wurden 30 Teilnehmende an den Füssen gekitzelt, während sie gleichzeitig versuchten, einfache Sprachlaute zu erzeugen. Dabei wurde ihre Gehirnaktivität anhand eines fMRI bildlich erfasst.

Die Studie namens «When laughter arrests speech: fMRI based evidence» wurde in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für Gesundheit in Freiburg, der Universität Basel und der deutschen Universität Greifswald durchgeführt.

Erklärung für unkontrollierte Lachanfälle?

In mehreren Durchgängen wurden die Experiment-Teilnehmenden an den Füssen gekitzelt. Je nach Durchgang mussten sie Sprachlaute äussern oder still bleiben. Eine Person musste bei allen Durchgängen lachen, eine andere Person hingegen lachte bei keinem einzigen.

Am meisten Aktivität war in den Hirnregionen zu sehen, die für die Atmung und den Kehlkopf zuständig sind. Aktivitäten in Hirnregionen, welche emotionale Reaktionen steuern, wurden hingegen unterdrückt. «Die Ergebnisse der Forschungsarbeit relativieren somit die Rolle emotionaler Schaltkreise beim Lachen; ihre Funktion steht in dieser Situation eher im Hintergrund», schreibt die Universität Freiburg in der Medienmitteilung zur Studie. Und: «Das könnte so manchen unkontrollierten Lachanfall erklären.»

