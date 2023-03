Sterben: Das passiert in deinem Körper vor und nach dem Tod

Sterben ist in den meisten Fällen ein schrittweiser Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum hinziehen kann, etwa bei Personen, die schwer krank sind. Anders sieht es aus bei Personen, die einen schweren Unfall oder einen unbehandelten Herzinfarkt haben. Dann kann es sehr schnell gehen. In beiden Fällen stellt der Tod den Moment dar, in dem die Organe aufhören zu arbeiten, um dich am Leben zu erhalten.