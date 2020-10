Was passiert, wenn der US-Präsident an Covid-19 erkrankt? Oder noch schlimmer: Was, wenn der Präsident und sein Vize gleichzeitig erkranken würden? Der erste Fall ist nun eingetreten: Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. «Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen», schrieb Trump auf Twitter.