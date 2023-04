Horgen ZH: Das passiert mit den Paketen nach der Kollision mit dem Post-Lieferwagen

News-Scout

Beim Bahnübergang Richtung Ortsmuseum Sust in Horgen, kam es zu einer Kollision zwischen einem Paket-Lieferwagen und einem Zug.

Ein News-Scout wurde am Donnerstagmorgen von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen.

Ein 36-jähriger Mann fuhr am Donnerstagmorgen mit einem Paketlieferwagen auf der Dorfgasse über den Bahnübergang Richtung Ortsmuseum Sust in Horgen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse fuhr er kurz nach neun Uhr rückwärts zurück über den Bahnübergang Richtung Zentrum, als sich die Bahnschranken schlossen. Kurz darauf wurde der Lieferwagen von einem Zug der Linie S25 erfasst , der Richtung Zürich gefahren ist.

Ein Video eines News-Scouts zeigt das Ausmass des Unfalls: Nebst einem total zerstörten Paketlieferwagen sind auch unzählige Pakete rund um die Unfallstelle verteilt – durch den Zusammenprall flogen einige Päckchen gar bis in den Zürichsee. Einige Pakete dürften ihr Ziel somit wohl kaum mehr erreichen.

Durch die Kollision wurde der Inhalt des Paketlieferwagens arg in Mitleidenschaft gezogen.

Am Donnerstagmorgen kollidierte in Horgen ein Zug mit einem Paketlieferwagen.

Sorgfältige Analyse

Um dennoch möglichst viele Päckchen an die Empfängerinnen und Empfänger zu bringen, wird die Post – zusammen mit der Polizei – alle beschädigten Pakete analysieren, um Hinweise auf betroffene Empfängerinnen und Empfänger sowie Absenderinnen und Absender zu erhalten, wie Nathalie Dérobert, Mediensprecherin der Schweizerischen Post, sagt. «Die Post schreibt dann die betroffenen Kundinnen und Kunden direkt via Brief an.»