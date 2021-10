Ab nach Grossbritannien damit : Das passiert mit über 21'000 benutzten Formel-1-Reifen

Die Formel-1-Saison biegt auf die Zielgerade, der Titelkampf spitzt sich zu. Bei der Titelentscheidung können auch die Pneus einen wichtigen Einfluss haben.

P Zero White (harte Mischung), P Zero Yellow (medium Mischung) und P Zero Red (softe Mischung) – so heissen die aktuellen Pirelli-Pneus, die in der Formel 1 benutzt werden. Diese Reifen können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Besonders deutlich wurde dies am letzten Sonntag, als sich WM-Leader Max Verstappen mit sichtlich schlechteren Reifen in den letzten drei Runden des GP USA in Austin gegen Lewis Hamilton verteidigte, den Sieg ins Ziel rettete.