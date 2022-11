Massnahmen gegen Blackout: Das passiert, wenn der Schweiz der Strom ausgeht

Wer bei diesem Laden in Solothurn in den Genuss der Schaufensterbeleuchtung kommen will, muss sich diese auf dem Outdoor-Hometrainer verdienen.

Was passiert, wenn der Strom in der Schweiz knapp wird? Der Bundesrat hat dazu konkrete Massnahmen ausgearbeitet, wie er das schon für einen allfälligen Gasmangel getan hat. Das Ziel: einen Zusammenbruch der Stromversorgung verhindern. Der Plan sieht verschiedene «Eskalationsstufen» vor, die auch die Haushalte träfen.

Sparappelle

Verwendungsbeschränkungen und Verbote

• In einem ersten Schritt werden beispielsweise Leuchtreklamen in der Nacht verboten oder der Gebrauch elektrischer Laubbläser wird ganz verboten. In öffentlichen Toiletten wird das warme Wasser abgestellt. Die Waschmaschine darf in den Haushalten nur noch mit einer Wassertemperatur von maximal 40 Grad laufen gelassen werden, Kühlschränke dürfen nicht unter sechs Grad gekühlt werden.