Immer wieder mussten Partien in der National und Swiss League wegen Spielern, die sich mit Corona infiziert hatten oder mit solchen in Kontakt getreten waren, verschoben werden. Dies, weil das gesamte Team sich in Quarantäne begeben musste. So wurde der Spielplan durcheinandergewirbelt. Doch noch immer laufen die Meisterschaften in den beiden höchste Ligen des Schweizer Eishockeys.