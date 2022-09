Minutiöser Ablauf: Das passiert, wenn die Queen stirbt

1 / 8 Grossbritannien sorgt sich um Queen Elizabeth. AFP Die Monarchin befindet sich auf Schloss Balmoral, umgeben von ihrer Familie. imago images/Paul Marriott Erst am Dienstag nahm sie noch einen offiziellen Termin wahr. imago images/ZUMA Press

Darum gehts Der Gesundheitszustand der Queen sorgt aktuell für Besorgnis, wie der Buckingham-Palast mitteilte.

Sollte die 96-Jährige tatsächlich sterben, bezeichnet man den Tag ihres Todes als D-Day und leitet eine zehntägige Staatstrauer ein.

Wie diese aussieht, ist in einem strengen Protokoll – unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen – geregelt.

«London Bridge is down» – Mit diesem Satz würde der Tod von Königin Elizabeth II. offiziell verkündet werden, sollte die britische Monarchin sterben. Aktuell sorgt man sich um die 96-Jährige, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in einem Statement mit, dass «nach einer weiteren Bewertung heute Morgen die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät» sind.

Sollte Queen Elizabeth tatsächlich sterben, löst dies auch die minutiös geplante «Operation London Bridge» aus. Dabei handelt es sich um ein offizielles Protokoll, in dem genau aufgelistet ist, wer wann benachrichtigt wird, wie die Bevölkerung informiert wird, was mit dem Thronfolger Prinz Charles geschieht und wie die zehntägige Staatstrauer vonstattengeht.

Verantwortlich dafür sind der Palast sowie die zentrale Regierungsbehörde Cabinet Office, in der es sogar ein eigenes «Bridges»-Referat gibt. Wie einstudiert und streng das Protokoll ist, zeigte sich bereits beim Tod von Prinz Philip und der «Operation Forth Bridge».

D-Day: Der Todestag der Queen

Am sogenannten D-Day informiert der Privatsekretär der Monarchin gemäss dem offiziellen Protokoll zuerst die Premierministerin Liz Truss. Dabei würde das Codewort «London Bridge is down» fallen, worauf ein regelrechter Anrufmarathon folgt. Sobald die Regierung informiert wurde, vermelden die Nachrichtenagentur PA in einer Blitzmeldung sowie das Königshaus in einem offiziellen Statement den Tod der Monarchin.

Zudem werden die Fahnen an allen öffentlichen Gebäuden innerhalb von zehn Minuten auf halbmast gesetzt. Was dann direkt folgt: Salutschüsse, eine nationale Schweigeminute sowie das erste Treffen von Liz Truss mit dem neuen König – also die erste Audienz von Thronfolger Prinz Charles. Der 73-Jährige wird als neues Staatsoberhaupt eine Ansprache an sein Volk halten. In der Londoner St. Paul’s Kathedrale würde ein Gedenkgottesdienst stattfinden.

Die offiziellen Regierungsseiten werden ein schwarzes Banner tragen und auch auf der Website der britischen Königsfamilie erscheint eine Traueranzeige auf schwarzem Hintergrund. In den folgenden zehn Tagen ruhen in Grossbritannien die Regierungsgeschäfte.

D-Day 1: Der neue König

Einen Tag nach dem Tod der Königin wird der neue König offiziell proklamiert – und zwar um zehn Uhr morgens im St. James’ Palast. Es wird ein harter Tag für den Thronfolger Prinz Charles werden. Nicht nur betrauert er den persönlichen Verlust, der 73-Jährige tritt damit auch sein neues Amt an.

Am Nachmittag findet eine Audienz der Premierministerin und des Kabinetts mit dem neuen König statt. «Spring Tide» («Springflut») ist übrigens der Name für Charles’ Inthronisierung.

D-Day 2: Queen-Sarg wird nach London gebracht

Zwei Tage nach dem Tod der Königin wird ihr Sarg in den Buckingham-Palast nach London gebracht und dort in Empfang genommen.

D-Day 3 und 4: Der neue König bereist sein Land

Als neuer König begibt sich Prinz Charles auf eine Reise durch das Vereinigte Königreich: erst nach Schottland, dann Nordirland, gefolgt von Wales. Zeitgleich finden in der britischen Hauptstadt die Proben der Operation «Lion» statt, der Prozession des königlichen Sargs vom Buckingham-Palast zum Westminster-Palast.

D-Day 5: Prozession durch London

Der Sarg von Queen Elizabeth wird in einer Prozession durch London in den Westminster-Palast geführt. Anschliessend findet ein Gottesdienst ihr zu Ehren statt.

D-Day 6 bis 9: Queen wird aufgebahrt

Während Thronfolger Charles dem walisischen Parlament einen Besuch abstattet und an diversen Gottesdiensten teilnimmt, wird die Königin drei Tage lang im Westminster-Palast aufgebahrt. Diese Operation heisst «Feather». 23 Stunden am Tag können Trauernde nun Abschied von der Monarchin nehmen. VIPs erhalten ein Zeitticket, damit sie nicht lange warten müssen. Nebenbei wird die seit Jahren geplante Beerdigung der Königin geprobt.

D-Day 10: Das Staatsbegräbnis

Am zehnten Tag nach ihrem Tod findet das Staatsbegräbnis der Königin von England statt. In der Londoner Westminster Abbey werden sich ihre Familienmitglieder von ihr verabschieden. Landesweit wird es zu Mittag zwei Schweigeminuten geben. Prozessionen wird es sowohl in London als auch in Windsor geben. Zudem ist dieser Tag ein nationaler Feiertag – «Tag des Trauerns» genannt. Sollte die Beerdigung auf einen Wochentag fallen, liegt es an den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern selbst, ob sie ihren Mitarbeitenden frei geben.

Nach dem Begräbnis findet die Queen in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor ihre letzte Ruhestätte. Der königliche Leichnam wird in der King-George-VI.-Gedenkkapelle beigesetzt. In einem angrenzenden königlichem Gewölbe ruht auch schon ihr Mann, Prinz Philip, der im April 2021 verstorben ist. Die beiden werden Seite an Seite für immer ruhen. Ebenfalls in der Gedenkkapelle bestattet: der Vater der Queen, ihre Mutter und ihre Schwester Margaret.