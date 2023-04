Botox: Das passiert, wenn du es 20 Jahre lange benutzt

«Hast du dich je gefragt, was passiert, wenn eine Person 20 Jahre lang Botox benutzt und dann damit aufhört?» So beginnt die 55-jährige Tiktokerin Brenda Blay ihr Video. Die Auflösung liefert sie direkt im Anschluss, mit ihrem eigenen Gesicht: einem, das noch immer kaum eine Falte aufweist. Selbst wenn Brenda die Augenbrauen hochzieht oder versucht, böse zu schauen, passiert nicht viel in ihrem Gesicht. Ist das realistisch?