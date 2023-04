Waschsalon: Das passiert, wenn du deine Hosentaschen nicht leerst

Am 14. März explodierte in La Coruña ein Waschsalon.

Das war haarscharf. Hätte dieser Mann den Waschsalon nur einige Sekunden später verlassen, hätte es ihn wohl das Leben gekostet. Ein aus Spanien aufgetauchtes Überwachungsvideo zeigt, wie eine der Waschmaschinen Feuer fängt und eine gewaltige Explosion verursacht. Das ganze Gebäude fliegt in die Luft, sogar die Hausfassade löst sich aufgrund der heftigen Detonation. In dem Video ist ein Mann zu sehen, der mit seinen Wäschesäcken das Geschäft verlässt, ehe es ihm um die Ohren fliegt.

Jugendlicher gestand Tat

Der Vorfall ereignete sich im Waschsalon «Auga e Xabon Mesoiro» am 14. März, gegen 19.30 Uhr, im nordspanischen La Coruña. Wie die lokale Zeitschrift «El Ideal Gallego» berichtet, sei ein Jugendlicher für die Explosion verantwortlich gewesen. Wie er selbst gestand, hatte er ein Ladegerät für ein Feuerzeug in der Wäsche vergessen, die er in den Wäschetrockner gelegt hatte. Der unter Druck stehende Gasbehälter hielt der Hitze des Trockners nicht stand und sorgte so für die gewaltige Explosion.