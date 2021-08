Brände im Kanton Freiburg - Das passiert, wenn du deine Zigarette nicht richtig ausdrückst

Einmal die Pergola in Granges-Paccot und ein Gartenhaus in Châtel-St-Denis FR.

So sieht eine Pergola in Granges-Paccot FR aus, nachdem offenbar eine Zigarette nicht richtig gelöscht wurde.

Zwei Brände liessen am Mittwoch die Feuerwehr ausrücken. Sowohl in Châtel-St-Denis als auch in Granges-Paccot wurden Menschen vorsorglich evakuiert. Die Polizei vermutet, dass das Gartenhaus und die Pergola durch unzureichend ausgelöschte Zigaretten Feuer gefangen haben. Die beiden fahrlässigen Rauchenden werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Am Mittwoch kurz vor 19.30 Uhr mussten die Freiburger Feuerwehrkräfte und diejenigen aus Granges-Paccot bei der brennenden Pergola intervenieren. Vier Personen wurden in Sicherheit gebracht. Unzureichend gelöschte oder in den Abfalleimer geworfene Zigaretten waren auch zwei Stunden später die Ursache für einen Brand; dieses Mal in Châtel-St-Denis. Dort verbrannte die Küche, die Decke und Wände wurden durch die Flammen geschwärzt.