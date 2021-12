Alkohlfreier Monat: Das sind die Vorteile für Körper und Geist

Hier ein Prosecco zum Anstossen, dort ein Glas Wein (oder drei) zum Abendessen: Anstossen ist gesellig und speziell im Winter allgegenwärtig. Vielleicht hast du aber mal Lust, einen Monat darauf zu verzichten? Wir verraten, was vier Wochen ohne Alkoh o l für Vorteile haben. Fällt dir der Gedanke an dieses Experiment schwer? Die alkoholfreie Phase d auert nicht ewig an , weshalb man sich ruhig auf das erste Glas Wein oder ein erfrischendes Bier nach der Abstinenz freuen darf. Und wenn dir ein Monat zu lange erscheint, sind zwei Wochen ein super Start! Los geht’s mit den Vorteilen:

1. Du schläfst besser

2. Du wirst aktiver

3. Du schwitzt weniger

Alkohol beeinflusst das Zentralnervensystem, den Kreislauf und auch sonst fast jeden Teil Ihres Körpers. Wenn du trinkst, verstärkt sich dein Herzschlag und die Blutgefässe in der Haut weiten sich. Das kann nächtliches Schwitzen verursachen, aber auch Schweissränder am nächsten Tag. Ohne Alkohol fühlst du dich frischer und strahlst dies auch aus.

4. Du bekommst einen Glow-Boost

5. Du liegst voll im Trend

Sind vier Wochen schon um?

Wenn du den Monat hinter dir hast, lohnt es sich, dies nicht gleich mit einer Partynacht zu feiern. Gewöhne deinen Körper langsam wieder an Alkohol. Hast du Gefallen gefunden am neuen Lebensgefühl? Dann gönne dir vielleicht zweimal in der Woche einen Abend ohne Promille , an dem du beispielsweise mit alkoholfreiem Bier anstossen kannst.